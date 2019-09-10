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Alanya’da polis öğrenciler için görev başında

Antalya’nın Alanya ilçesinde okulların açılmasıyla polis ekipleri, öğrencilerin güvenli bir eğitim ve öğretim dönemi geçirmeleri için okul önlerinde uygulama yaptı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının açılmasıyla birlikte okul önlerindeki denetimlerine başladı. Öğrencilerin güvenli bir eğitim-öğretim dönemi geçirebilmeleri için gerçekleştirilen uygulamada ilçede bulunan toplam 53 okulun çevresinde bekleyen ve şüpheli bulunan kişiler, Genel Bilgi Tarama (GBT) sistemi aracılığıyla sorgulandı. Okul servis araçlarının durdurulup sürücülerin belgelerinin kontrol edildiği uygulamada Asayiş, KOM, Önleyici, Çevik Kuvvet ekiplerinden oluşan yaklaşık 92 polis görev yaptı. Öte yandan ekipler, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama kapsamında internet kafe, kafeterya ve oyun salonları gibi çok sayıda iş yerini de denetledi. Çocukların güvenliği için yapılan uygulamayı olumlu karşılayan veliler, bu çalışmaların devam etmesini istediler. Yetkililer, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

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