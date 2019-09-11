HABER /  YEREL

Yurdum insanı kıvrak zekasını konuşturdu Patlayan su borusunu fırsata çevirdiler

Memleket insanımız her türlü problemi enterasan bir yöntemle çözmesi ile bilinir. İstanbul Sarıyer’de patlayan itfaiyenin su vanasından fışkıran tazyikli suyu gören bazı araç sahipleri bu durumu fırsata çevirdi. Kirli araçlarını sırayla yıkayıp yollarına devam ettiler.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda Polatlı Mahallesi üzerinde bulunan itfaiyenin su vanası henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlayan su vanasından fışkıran su ise sokağa aktı. Tazyikli suyu gören bazı araç sahipleri ise bu durumu fırsata çevirdi. Cadde üzerine akan suyu gören araç sahipleri sırayla suyun önünde manevra yaparak araçlarını yıkadı.

Amatör kameralara yansıdı

İlginç görüntülerin yaşandığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Caddeye akan suyu araçlarını yıkayarak değerlendiren sürücülerin o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Eylem yapan anneleri hazmedemedi! PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan küstah çağrı
Ali Babacan ve Abdullah Gül yüzde 20 sınırı koydu iddiası Abdulkadir Selvi yazdı
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'de değişim sözleri: Bazı bünyelerde alerji oluşturur
Sebastian Kurz ırkçılığıncan vazgeçmiyor! Başörtüyle ilgili skandal vaat
CHP MYK'sında dikkat çeken ifadeler! Kılıçdaroğlu'ndan ittifak siyaseti açıklaması
Ertuğrul Özkök'ten Emniyet'in 'kürtaj listesi' talebine tepki: Fişlemek mi?
ÖNCEKİ HABERLER
RTÜK düğmeye bastı! Haber bültenlerine akıllı işaretler geliyor
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Türkiyemiz için muhteşem bir gece oldu
Süleyman Turan nereli bilinmeyen ailesi ve gençlik filmleri
Analist David Roche ticaret savaşlarının galibini açıkladı
THY'den öğrencilere büyük indirim müjdesi!
Oktay Usta aşure tarifi yapılışı sırayla hangi malzemeler konur?
Yorumlar