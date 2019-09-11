RTÜK düğmeye bastı! Haber bültenlerine akıllı işaretler geliyor

Son günlerde artan cinayet vakaları ve haberlerinin olduğu gibi yayınlanmasının ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu düğmeye bastı. Haber bültenlerinde akıllı işaretler kullanılmaya başlanıyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, haber bültenlerinde akıllı işaretler kullanılmaya başlanması için çalışma yapıldığını duyurdu.

Kurul bu adımın sebebini, "Kadına karşı şiddet başta olmak üzere sadece cinayet ve kötümser olayları haberleştirmek ve bu görüntüleri hiçbir elemeden geçirmeden olduğu gibi yayınlamak" olarak açıkladı.

Bu haberlerle ilgili ciddi şikayet var

RTÜK, bu haberlerle ilgili "ciddi oranda" şikayet alındığını savundu. Kadın cinayetleri son olarak, Kırıkkale'de 38 yaşındaki Emine Bulut'un eski eşi tarafından kızının önünde öldürülmesi ile gündeme geldi.

Emine Bulut'un, hayatını kaybetmeden önce çekilen bir görüntüsünde "Ölmek istemiyorum" diye çığlık attığı, yanında bulunan 10 yaşındaki kızının "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görülüyordu.

Yayıncılar izleyicileri bilgilendirmek zorunda

RTÜK'e bu olay sonrasında, özellikle dizilerde kadına yönelik şiddetin konu olarak kullanılmamasına yönelik önleyici bir adım atmaması nedeniyle eleştirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Şiddetle alakalı özellikle haber bültenlerindeki bu özensiz yayınlar, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un yayın ilkelerinin sıralandığı 8’inci maddesinde yer alan ‘Yayınlar, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz’ ilkesi çerçevesinde titizlikle takip edilecektir." uyarısında bulunuldu.