Fehmi Koru'dan Ali Babacan yorumu! Medyada kendine yer bulması mucize

Ak Partiden ayrılıp parti kuracağını açıklayan Ali Babacan dün ilk kez bir röportaj verdi. Babacan'ın açıklamalarına bir çok medya kuruluşu yer vermedi. Usta gazeteci Fehmi Koru medyanın gösterdiği tavrı eleştirdi.

Babacan'ın partisiyle ilgili iddialar uzun zamandır konuşuluyordu. Ancak şimdiye kadar ilk ağızdan bir açıklama gelmemişti. Dün Babacan ilk kez bir röportaj verdi ve partisinin kurulma tarihini açıkladı. Babacan'ın uzun zamandır beklenen açıklamaları medyadan pek ilgi görmedi. Bazı medya kuruluşları bu açıklamaları görmemeyi tercih etti.

Medyanın Babacan tavrına eleştiri

Fehmi Koru ise Babacan'a gösterilen tavır kendi köşesinde eleştirdi. ''Ülkemizin her zaman bir ‘medya sorunu’ olagelmiştir. Geçmişte de ‘tek sesli’ bir basına daha sonra medyaya sahiptik, bugün de durum farklı değil diyen Koru; ''Ali Babacan’ın bir gazetede kendisine yer bulabilmesini bile bugünün şartlarında bir ‘mucize’ sayabiliriz'' açıklamasında bulundu. İşte Koru'nun o yazısı:

Yemekte en çok konuştuğumuz konu Babacan'dı

Dün dört arkadaş öğle yemeği için buluştuk; yemekte en fazla konuştuğumuz konu, yeni bir parti oluşturma yolunda çaba gösterdiğini bildiğimiz Ali Babacan’ın Karar gazetesinde o gün çıkan mülakatıydı. Yemek sonrası gazeteyi almak istediğimizde etraftaki bayilerde Karar’ın kalmadığı gerçeğiyle karşılaştık.

Dünün en çok okunan haberiydi

Bizim OcakMedya sitemizde de dünün okunma rekoru Ali Babacan’ın söyledikleriyle ilgili haberimizdi. Eminim, diğer haber sitelerinde de en fazla okunan Ali Babacan’ın sözleri olmuştur. Peki dün televizyonlardaki tartışma programlarında, bugün gazetelerde toplumun aylardır merakla beklediği görüşlere gerektiği genişlikte yer verildi mi?Yemek sırasında lokantada yanımıza kadar gelerek sorularla meraklarını gidermeye çalışan tanımadığımız kişiler toplumun çıkışa ilgisini gösteriyor.

Türkiye’de bağımsız ve özgür bir medya var mı?

Aynı ilgi medyada yok.Bağımsız ve özgür medya? Bu da beni şu soruyu kendime sormaya yönlendiriyor: Türkiye’de bağımsız ve özgür bir medya var mı? Soruya muhatap olanlarınız içerisinde beni “Ne zaman oldu ki?” diye tersleyecekler çıkarsa onları kınayamam.Ülkemizin her zaman bir ‘medya sorunu’ olagelmiştir. Geçmişte de ‘tek sesli’ bir basına -daha sonra medyaya- sahiptik, bugün de durum farklı değil.

Babacan'In medyada kendine yer bulmasını ‘mucize’ sayabiliriz

Tek fark, medya dediğimiz radyolar, televizyon kanalları ve gazetelerin hangi tek görüşü sahiplendiğidir. Eskiden farklı bir bakış açısı hakimiyeti vardı medyada, bugün eskisinden hayli değişik bir görüşten başkasına yer yok. Ali Babacan’ın bir gazetede kendisine yer bulabilmesini bile bugünün şartlarında bir ‘mucize’ sayabiliriz.

İddialı görüşlere sahip insanlar seslerini nasıl duyuracaklar?

İddialı görüşlere sahip insanlar o görüşlerini toplumla nasıl paylaşacaklar? O insanlar içerisinden daha iddialı bir hedefleri olanlar, Ali Babacan ve arkadaşları gibi partileşme yolunda gayret gösterenler, seslerini nasıl duyuracaklar?