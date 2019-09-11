İşe başlarken dalga geçmişlerdi! Şimdi 2 ton üretiyor taleplere yetişemiyor
ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde solucan gübresi tesisi kurdu. 1 milyon solucanla ayda 2 ton gübre üretiyor. Bu işe başladığı sırada kendisiyle dalga geçilmişti lakin şimdi taleplere yetişemiyor.
Suruç ilçesine bağlı kırsal Yalınca Mahallesi'nde oturan Mehmet Emin Yavuzer, Amerika’dan bir firma aracılığıyla getirdiği 100 bin solucanla gübre üretmeye başladı. Yavuzer, şimdilerde 1 milyon solucanla devam ettiği işinde ürettiği gübrenin organik olduğunu, kanserojen madde bulundurmadığını ve üretimde verimliliği arttırdığı için çiftçilerin gözdesi haline geldiğini söyledi.
Dalga geçiyorlardı
Solucan gübresini yetiştirmeye başlamasıyla birlikte işlerinin açıldığını ve tesisi daha büyütmek için çalışmalara başladığını kaydeden Yavuzer, solucan gübresinin hem organik, hem de insan sağlığını tehdit eden kanserojen madde barındırmadığını, bu sebeplerle üretiminin ve kullanımının rağbet gördüğünü dile getirdi.
İşe başlarken ekonomik sıkıntılar yaşadığını, çevresinden borç para toplayarak başladığını söyleyen Yavuzer, "Çevremdeki herkes dalga geçiyordu. Şimdi bile bu durumla karşılaşabiliyorum. ‘Solucan ne ki; gübresi ne olsun’ diyorlardı. Çok fazla zorlukla karşılaştım" dedi.
Ayda 2 ton gübre üretiyor
Solucanları bir komposto ile beslediğini belirten Yavuzer, "Solucanları beslemek için hazırladığımız bir komposto var. Bu kompostonun yüzde 70’i yanmış hayvan gübresi, yüzde 30’u da evsel attık dediğimiz bitki, meyve attıkları, çay posası, yumurta kabukları.