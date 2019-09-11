İşe başlarken dalga geçmişlerdi! Şimdi 2 ton üretiyor taleplere yetişemiyor

Dalga geçiyorlardı

Solucan gübresini yetiştirmeye başlamasıyla birlikte işlerinin açıldığını ve tesisi daha büyütmek için çalışmalara başladığını kaydeden Yavuzer, solucan gübresinin hem organik, hem de insan sağlığını tehdit eden kanserojen madde barındırmadığını, bu sebeplerle üretiminin ve kullanımının rağbet gördüğünü dile getirdi.