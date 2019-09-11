HABER /  GÜNCEL

Adana'da anne ile oğlunun menemen tartışması olaylı bitti

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da 70 yaşındaki Atike T., yaptığı menemeni beğenmeyen oğlu Barış T. ile tartışmasının ardından ikinci kattaki balkondan aşağı atladı. Ayağı kırılan anne hastaneye kaldırılırken, oğlu gözaltına alındı.

Olay, Çukurova ilçesi Mesut Mertcan Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi.

Balkondan atladı

İddiaya göre, Barış T., annesi Atike T.'nin yaptığı menemeni beğenmedi. Anne ile oğlu arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Atike T., 2'nci katta bulunan evinin balkonuna çıkarak kendisini aşağı bıraktı.

Uyuşturucu bağımlısı

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ayağı kırılan Atike T.'yi hastaneye kaldırdı, Barış T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Anne-oğulun sürekli tartıştığını söyleyen apartman sakinleri, Barış T.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler
Antalya'da 15 yıl sonra yakalanan cinayet sanığına müebbet hapis cezası...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sultangazi'de boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel isyan etti... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi! Dolar/TL 5,80'e dayandı
Fehmi Koru'dan Ali Babacan yorumu! Medyada kendine yer bulması mucize
Eylem yapan anneleri hazmedemedi! PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan küstah çağrı
Ali Babacan ve Abdullah Gül yüzde 20 sınırı koydu iddiası Abdulkadir Selvi yazdı
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'de değişim sözleri: Bazı bünyelerde alerji oluşturur
Sebastian Kurz ırkçılığıncan vazgeçmiyor! Başörtüyle ilgili skandal vaat
ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Çalhanoğlu'ndan eleştirilere yanıt kalitem ortada
ALES/2 ne zaman 2019 ALES kaç soru kaç dakika sürecek?
Antalya'da 15 yıl sonra yakalanan cinayet sanığına müebbet hapis cezası...
Yurdum insanı kıvrak zekasını konuşturdu Patlayan su borusunu fırsata çevirdiler
RTÜK düğmeye bastı! Haber bültenlerine akıllı işaretler geliyor
Süleyman Turan nereli bilinmeyen ailesi ve gençlik filmleri
Yorumlar 1 yorum