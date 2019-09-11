Sultangazi'de boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel isyan etti...
SULTANGAZİ'de iki grup arasında çıkan kavgada arada kalarak boynuna makas saplanarak felç kalan 13 yaşındaki Ezel Erdem hastanede 17 gün süren tedavisinin ardından evine gönderildi. Eskisi gibi sağlığına kavuşmak istediğini belirten Erdem,“Ben yürümek istiyorum, Yapanların cezalarını çekmesini istiyorum. Bu evde mahkum kalmak istemiyorum” diyerek yardım istedi.
Sultangazi'de 24 Ağustos’ta iki grup arasında çıkan ‘Yol verme' kavgasında kullanılan bir makas arada kalan 13 yaşındaki Ezel Erdem'in boynuna saplanmıştı. Doktorlar tarafından ameliyata alınan Ezel'in belden aşağısı felç kalmıştı. Günlerce yoğun bakımda yatan Ezel, 17 gün sonra taburcu olarak evine geldi.
Bundan sonraki süreçte fizik tedavi alacak olan Ezel’in yardım çığlığı yürekleri yaktı. Eskisi gibi yürümek istediğini, yatağa mahkum kalmak istemediğini söyleyen Ezel Erdem, doktorlardan ve yetkililerden yardım istedi.
“Görmedim ama battığını hissettim”
Boynuna makasın saplandığı kavga anlarını anlatan Ezel Erdem, “Kavgayı görünce dayımlar gitti. Biz de yolda gidiyorduk. Makasın geldiğini fark edince kaçmaya çalışırken makas boynuma saplandı. Görmedim ama battığını hissettim. Direk ayaklarım çöktü zaten ben dayanamadım teyze diye bağırdım. Beni sedyeye koydular tomografiye götürdüler. Sonra ameliyathaneye gittim. Makası çıkarıp diktiler. 17 gündür hastanede kalıyordum” dedi.
“Ben eskisi gibi yürümek istiyorum”
Eskisi gibi yürümek istediğini, yatağa mahkum kalmak istemediğini belirten Ezel, “Ben yürümek istiyorum, sağlığıma kavuşmak istiyorum, yapanların cezalarını çekmesini istiyorum, adalet istiyorum. Bu evde mahkum kalmak istemiyorum. Yatakta durmak istemiyorum. Eskisi gibi arkadaşlarımla yürümek istiyorum. Ben beyin cerrahlarından, Cumhurbaşkanından yardım istiyorum. Lütfen bana yardım edin. Ben eskisi gibi yürümek istiyorum” diye konuştu.