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Hakan Çalhanoğlu'ndan eleştirilere yanıt kalitem ortada

Hakan Çalhanoğlu deplasmanda 4-0 yendiğimiz Moldova maçı sonrasında kendisini eleştirenlere, "Kalitem de ortada, bunu kaç kere ispatladım. İnsan üzülüyor gene de halkımızdan böyle eleştiriler almaya ama devam etmemiz gerekiyor" diye yanıt verdi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'nin Moldova ile oynadığı karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduklarını ve şampiyona yolunda iyi devam ettiklerini belirten Çalhanoğlu, "Çok mutluyuz. 2 galibiyet aldık. İnşallah gelecek kampta da aynı isteğimizi ortaya koyarız. Arnavutluk'un kazanması da bizim için iyi oldu, mutluyuz. Eleştiriler gelecektir ama ben hiçbir zaman başımı eğmem. Sonuçta ben ülkem için oynuyorum ve milletimizi mutlu etmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Kendimden şüphem yok, kendime güveniyorum. Kalitem de ortada, bunu kaç kere ispatladım. Milan'da forma giyiyorum. Bugün önemli olan milli takımın galibiyeti. İnsan üzülüyor gene de halkımızdan böyle eleştiriler almaya ama devam etmemiz gerekiyor. İnşallah bu turnuvaya bu sefer rahat katılırız. Her zaman son dakikalara bırakıyoruz. Turnuvaya iyi başladık, iyi devam ediyoruz inşallah iyi de bitiririz" diye konuştu.

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