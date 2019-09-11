HABER /  GÜNCEL

Şarkıcı Berkay davasında karar çıktı! Arda Turan'a 2 yıl 8 ay hapis cezası

Şarkıcı Berkay Şahin'i darp davasında karar açıklandı. Buna göre Futbolcu Arda Turan'a 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Cinsel taciz suçundan ise beraat etti.

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın üçüncü duruşmasında Arda Turan cinsel taciz suçundan beraat etti. 

2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası

Arda Turan, cinsel taciz suçundan beraat ederken korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı. Bu suçlardan, mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 

Ne olmuştu?

Emirgan'da bir mekanda Arda Turan ile Berkay arasında kavga çıktı. İddialara göre olay sırasında Berkay'ın burnu kırıldı. Arda Turan, kavga haberiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak kavgayı doğruladı ancak kavganın çıkış sebebini söylemedi. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Berkay'ın burnunda 15 kırık olduğunu belirten Özlem Ada Şahin, gerekli hukusal işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in iddiaları ve gerekli hukusal işlemlerin başlatıldığını açıklamasının ardından önce Aslıhan Doğan Turan "Oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin ve hiçbir 3. şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim" dedi sonra Arda Turan "Kavganın sebebini Berkay’a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dışarı çıkacaklar dikkat! Kuvvetli sağanak vuracak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi! Dolar/TL 5,80'e dayandı
Fehmi Koru'dan Ali Babacan yorumu! Medyada kendine yer bulması mucize
Eylem yapan anneleri hazmedemedi! PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan küstah çağrı
Ali Babacan ve Abdullah Gül yüzde 20 sınırı koydu iddiası Abdulkadir Selvi yazdı
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'de değişim sözleri: Bazı bünyelerde alerji oluşturur
Sebastian Kurz ırkçılığıncan vazgeçmiyor! Başörtüyle ilgili skandal vaat
ÖNCEKİ HABERLER
Selin Karacehennem kimdir kaç yaşında evli mi eşi kimdir?
Avcılar'da İETT otobüsü 5 araca çarptı: 5 yaralı
Bekir Aksoy evlendi oyuncu eşi Nazife Oğlakçıoğlu kimdir yaşı?
Bitlis Hizan'da katliam gibi kaza! Minibüs şarampole uçtu: 8 ölü 5 yaralı
Erdoğan 30 büyükşehir belediye başkanıyla görüşecek! Masada önemli konular var
ALES/2 ne zaman 2019 ALES kaç soru kaç dakika sürecek?
Yorumlar 3 yorum