Şarkıcı Berkay davasında karar çıktı! Arda Turan'a 2 yıl 8 ay hapis cezası

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın üçüncü duruşmasında Arda Turan cinsel taciz suçundan beraat etti.

2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası

Arda Turan, cinsel taciz suçundan beraat ederken korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı. Bu suçlardan, mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Emirgan'da bir mekanda Arda Turan ile Berkay arasında kavga çıktı. İddialara göre olay sırasında Berkay'ın burnu kırıldı. Arda Turan, kavga haberiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak kavgayı doğruladı ancak kavganın çıkış sebebini söylemedi. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Berkay'ın burnunda 15 kırık olduğunu belirten Özlem Ada Şahin, gerekli hukusal işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in iddiaları ve gerekli hukusal işlemlerin başlatıldığını açıklamasının ardından önce Aslıhan Doğan Turan "Oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin ve hiçbir 3. şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim" dedi sonra Arda Turan "Kavganın sebebini Berkay’a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın” diye konuştu.