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Avcılar'da İETT otobüsü 5 araca çarptı: 5 yaralı

Avcılar'da iddialara göre belediyenin yolu sulamasından kaynaklanan kazada kontrolden çıkan İETT otobüsü 5 araca çarptı. Kazada otobüs şoförü ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.45 sıralarında Ambarlı Meydan'da meydana geldi. İETT otobüsü Cihangir'deki hareket alanından çıktıktan sonra Ambarlı Meydan rampasında yolun kaygan olmasının etkisiyle kaydı. Kontrolden çıkan otobüs 5 araca ve bir direğe çarparak durabildi. İhbar üzerine 112 ve Avcılar Emniyet müdürlüğü ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü Avcılar'daki Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hafif yaralı 4 yolcu ayakta tedavi edildi.

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