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Erdoğan 30 büyükşehir belediye başkanıyla görüşecek! Masada önemli konular var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 30 büyükşehir belediye başkanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Masada dikkat çeken konular var.

Saat 13.00'te başlayacak toplantıya, AK Partili büyükşehir belediye başkanlarının yanı sıra aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 11 CHP'li belediye başkanıyla bir MHP'li başkan da katılacak. 

Görevden alınan Mardin, Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanları‘nın yerine ise başkanlığa atanan valiler katılacak.

 

Ele alınacak konular

Toplantıda büyükşehirlerin sorunlarI ile yerel yönetimlerin çalışmalarının ele alınması, bu doğrultuda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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