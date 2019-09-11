Bülent Arınç Kaftancıoğlu ve Türk sözleri sonrası ihraç edilecek mi? Sevilay Yılman yazdı

Geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında Canan Kaftancıoğlu ve Ahmet Türk hakkındaki açıklamalarıyla gündem yaratan Bülent Arınç’ın sözlerinin yankısı sürüyor. Habertürk yazarı Sevilay Yılmaz'a göre Arınç’ın sözleri Erdoğan’ın bilgisi dahilinde.

AK Parti kadrolarında uzun yıllar görev yaptıktan sonra aktif siyaseti bırakan, son olarak Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliği görevine getirilen Bülent Arınç'ın canlı yayında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, görevden alınan HDP'li Ahmet Türk ile ilgili sözleri gündeme bomba gibi düşmüş, akıllara Arınç'ın ihracı söz konusu olur mu? sorusunu getirmişti.

Bu sözlerinin ardından AK Parti içinde Arınç'a birkaç milletvekili tepki gösterse de tepe yönetimin bu konudaki tutumunun ne olduğu hala belirsizliğini koruyor.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman bugünkü köşesinde bu konuya değinerek, 'Arınç'ın sözlerinin Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olduğu yönündeki tezler inandırıcı' dedi.

Yılman'ın "Bülent Arınç da mı ihraç edilecek" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle;

"Bir kısma göre... Arınç, partisinin toplum nezdindeki algısını 'dengeleme' maksadı ile bu tavrı sergiledi... Onlara göre danışıklı dövüş söz konusu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde oldu her şey. Yani bir anlamda iyi polis rolünü oynuyor Bülent bey."

Kendisine de bu tezin inandırıcı geldiğini söyleyen Yılman "Ben de oğlu MYK’da, kendisi Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nda üye olan Arınç’ın önceki gün Habertürk TV’de… Arkadaşımız Mehmet Akif Ersoy’un programında sergilemiş olduğu tavrı Cumhurbaşkanı’ndan ve onun yakın kurmaylarından habersiz sergilemiş olabileceğine inanmıyorum… Zira öyleyse zaten… Yani diğer tezlerden herhangi biri doğruysa… Bülent Arınç’ın da tıpkı eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nda olduğu gibi parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyu nezdinde küçük düşüren beyanlarda bulunduğu gerekçesi ile disipline sevki ve kesin ihracının istenmesi lazım. 'Yanılıyor muyum?' diye yazdı.

Yılman'ın yazısının tamamını okumak için tıklayınız...