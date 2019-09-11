HDP önündeki eylemde 9'uncu gün! Aile sayısı 23 oldu hangi aileler nöbette

Bu sabah 3 aile daha katıldı

Oturma eyleminin 9'uncu gününde Diyarbakır'da oturan Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ercan (40) için bu sabah oturma eylemine başladı. Diyarbakırlı Fatma Akkuş da, 28 Ağustos 2019'da kaybolan ve internette terörist kıyafeti giyerken videosunu gördüğü kızı Songül için oturma eylemine katıldı.