HDP önündeki eylemde 9'uncu gün! Aile sayısı 23 oldu hangi aileler nöbette
DİYARBAKIR'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde düzenlenen oturma eyleminin 9'uncu gününde aile sayısı 23'e çıktı. Eylemi Hacire ana başlattı anneler babalar eşlik etti.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip bir gün sonra parti il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin üçüncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
Oğluna kavuşup eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül Salı gününden itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.
Bu sabah 3 aile daha katıldı
Oturma eyleminin 9'uncu gününde Diyarbakır'da oturan Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ercan (40) için bu sabah oturma eylemine başladı. Diyarbakırlı Fatma Akkuş da, 28 Ağustos 2019'da kaybolan ve internette terörist kıyafeti giyerken videosunu gördüğü kızı Songül için oturma eylemine katıldı.
Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu da 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için oturma eylemi başlattı.