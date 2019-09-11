HABER /  EKONOMİ

Devlete en çok borcu olan şirketler açıklandı zirvedeki 50 firmaya bakın

İnternet Haber

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tabloya göre alacak süresi geçtiği halde devlete 1 milyon TL üzeri vergi borcu olan şirket sayısı 47 bin 32. En borçlu şirket ise Nursan Metalurji Endüstri.

Gelir İdaresi Başkanlığı zamanı geçtiği halde devlete vergi borcunu ödemeyen şirketleri açıkladı. Devlete en borçlu şirket 1 milyar 462 milyon 244 bin 129 ile Nursan Metalurji Endüstri Anonim.

Nursan Metalurji'yi 1 milyar 360 milyon 989 bin 27 TL ile Mustafa Akyol izliyor. Devlete en fazla vergi borcu olan üçüncü şirket ise Uluslararası Akaryakıt Dağıtım AŞ. Şirketin 1 milyar 189 milyon 251 bin 820 TL borcu bulunuyor.

Vergi borçlusu sıralamasında daha sonra Affan Havacılık (1 milyar 181 milyon) ve Öztürk Gres Madeni Yağ (1 milyar 125 milyon) geliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı tabloya göre alacak süresi geçtiği halde devlete 1 milyon TL üzeri vergi borcu olan şirket sayısı ise 47 bin 32.

İşte en çok borcu olan ilk 50 şirketin listesi:
gelir idaresi borçlu şirketler listesi
gelir idaresi borcu olan şirketler
gelir idaresi vergi listesi

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi! Dolar/TL 5,80'e dayandı
Fehmi Koru'dan Ali Babacan yorumu! Medyada kendine yer bulması mucize
Eylem yapan anneleri hazmedemedi! PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan küstah çağrı
Ali Babacan ve Abdullah Gül yüzde 20 sınırı koydu iddiası Abdulkadir Selvi yazdı
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'de değişim sözleri: Bazı bünyelerde alerji oluşturur
Sebastian Kurz ırkçılığıncan vazgeçmiyor! Başörtüyle ilgili skandal vaat
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da çocuklarını odaya kapatıp eşini öldüren kocaya müebbet hapis
Selin Karacehennem eşi ve kızı kimdir Selin Karacehennem kaç yaşında?
Şarkıcı Berkay davasında karar çıktı! Arda Turan'a 2 yıl 8 ay hapis cezası
Selin Karacehennem kimdir kaç yaşında evli mi eşi kimdir?
Avcılar'da İETT otobüsü 5 araca çarptı: 5 yaralı
Bekir Aksoy evlendi oyuncu eşi Nazife Oğlakçıoğlu kimdir yaşı?
Yorumlar 3 yorum