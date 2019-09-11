Yağmur Taktaş kaç yaşında Emre Mor DM'den 'yürüdü' olay olsu

İşte Benim Stilim yarışması ile adını duyuran ve kısa sürede güzelliği ile ilgi odağı olan Yağmur Taktaş yine gündemde. Galatasaray'a transfer olan futbolcu Emre Mor'un DM'den yazdığı mesajları ifşa eden Yağmur Taktaş kimdir merak ediliyor.

Yağmur Taktaş Emre Mor'un yazdığı mesajları ifşa etti ortalık karıştı. İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen ve güzelliği tarzının önüne geçen Yağmur Aktaş yine gündemde. Galatasaray'a transfer olan Emre Mor'un DM'den yazdığı mesajları bir bir yayınlayan Yağmur Taktaş kimdir merak ediliyor.

Futbolundan çok Instagram güzellerine attığı mesajlarla gündeme gelen Emre Mor'un yazışmaları ifşa oldu.

Yağmur Taktaş'ın bir gönderisine Emre Mor'dan bir yanıt geldi.

-Adres?

-Ne zaman?

-Söyler misin? Öğrenmem lazım.

-Hayatta mısın?

-Merhaba! Bir daha beni sallamazsan sana artık yazmayacağım.

-Sorun ne?

YAĞMUR TAKTAŞ KİMDİR: Yağmur Taktaş, 1996 yılında dünyaya geldi. Adana'da Anadolu Lisesi mezunu. Alışveriş yapmak, yemek yemek, yemek yapmak, arkadaşlarıyla sosyal aktiviteler yapmak en sevdiği şeyler arasında. Yağmur yılın ara ara bölümlerinde fitnessa yoğunlaşır.

Gözlükler ve şapkalar Yağmur'un vazgeçilmezleri arasında. Yumurtaya alerjisi var, asla yemiyor. Balık burcu. Ruh haline ve yerine göre giyinmeyi tercih ediyor.

Moda ve alışveriş bağımlısı. Dergi karıştırmak araştırmak ve bulmak tam ona göre. Yakın arkadaşlarının vazgeçilmezi.

EMRE MOR KİMDİR: Emre Mor 1997 doğumlu Danimarka’da dünyaya gelmiştir. Doğduğu ülke’nin takımı olan Danimarka Süper Ligi ekiplerinden FC Nordsjaelland U19 takımı’nda forma giymiş ve burada yıldızı parlamıştır.

Emre Mor Sürati, çok rahat adam eksiltmesi ve şutları ile başarısını sürdüren Emre Mor'un babası Türk annesi ise Makedonya'lıdır. Baba tarafından aslen Uşak İli Sivaslı İlçesi Tatar Kasabasındandır. 2016 yılında ise Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştır. Babası Ersoy Mor Danimarka'da sigortasız araç kullandığı ve kazaya sebebiyet verdiği gerekçesi ile 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Emre Mor'un Türkiye Milli Takımı'nı tercih etmesi için Fatih Terim sık sık Emre Mor'un babası ile görüşmüş ve babasının hapishane'de ıslak imzası alınarak Emre Mor milli takıma kazandırılmıştır.

17 Mayıs 2016 yılında annesi ve menajeri ile birlikte Kopenhag Türk Büyükelçiliğine giderek Türk Vatandaşı olduğunu ispat eden nüfus cüzdanını Konsolos Mustafa Güneş'ten almıştır. 2013 yılında antrenmanda ayağı kırılan Emre Mor bir daha futbol oynayamayacağı endişesi ile kendisine daha iyi bakmış ve uzun bir süre ayağında 2 kiloluk ağırlıklarla dolaşarak kendisini güçlendirmiştir. Halen Danimarka'da oynadığı takımının antrenmanlarına otobüs ile gidip gelmekte idi. 07 Haziran 2016 tarihinde Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile 53 milyon TL karşılığında transferinin gerçekleştirmiştir.-