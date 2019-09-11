Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin kaderi belli oldu

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği kendisine kulüp bulmasını istenen Mehmet Ekici, TFF'ye bildirilen Süper Lig'de oynayacak 28 kişilik kadroda yer almadı.

Fenerbahçe teknik heyetinin kadro planlamasında yer vermediği Mehmet Ekici, ara transferi bekliyor. Yaz transfer döneminin son günlerinde kendisine takım bulması söylenen 29 yaşındaki oyuncu, bu kısa süre içinde hedefine ulaşamadı ve takımda kaldı.

Devre arasına kadar hazır halde tutulacak

Mehmet Ekici'nin sarı lacivertliler ile Samandıra’da idmanlara çıkmaya devam edeceği öğrenildi. Ekici’nin kiralık ya da bonservisi ile başka bir takıma gönderilebilmesi için devre arasına kadar oynamaya hazır halde tutulması hedefleniyor.

TFF listesinde yok

Bu arada Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği Süper Lig'de oynayacak 28 kişilik kadroda Mehmet Ekici yer almadı.

Fenerbahçe'nin TFF'ye verdiği liste;