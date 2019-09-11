Şarkıcı Berkay-Arda Turan davası! Hapis cezasını duyunca çılgına döndü
Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın üçüncü duruşmasında Arda Turan'a kasten yaralama ve ruhsatsız silah suçundan ceza verildi. Turan, cinsel taciz suçundan ise beraat etti.
Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın devam duruşması bugün gerçekleşti. Şarkıcı Berkay avukatları ve korumasıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı'na giriş yaptı.
"Kaç yıl sürerse her duruşmaya geleceğim"
Berkay, ilk günden beri özür beklediğini yineledi. Arda Turan'ın duruşmaya gelmeyeceği sorulan Berkay, "Bilmiyorum. Ben kaç yıl sürerse her duruşmaya geleceğim. Ben her davamı takip edeceğim. Olması gereken de budur" dedi.
"Cezasını çekecektir"
Berkay daha önce yaptığı açıklamada ise, "Adalete güvenim tam. Burası Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti, cezasını çekecektir" ifadelerini kullanmıştı.
2 yıl 8 ay 15 gün hapis
Arda Turan, cinsel taciz suçundan beraat ederken korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı.