Şarkıcı Berkay-Arda Turan davası! Hapis cezasını duyunca çılgına döndü

"Kaç yıl sürerse her duruşmaya geleceğim"

Berkay, ilk günden beri özür beklediğini yineledi. Arda Turan'ın duruşmaya gelmeyeceği sorulan Berkay, "Bilmiyorum. Ben kaç yıl sürerse her duruşmaya geleceğim. Ben her davamı takip edeceğim. Olması gereken de budur" dedi.