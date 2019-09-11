AK Partili isimden kabine açıklaması! 3-5 bakan değişecek

23 Haziran seçimi sonrası Ak Parti'de kabine revizyonu yapılacağı iddiaları konuşuluyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Partili bir yönetici iddiaları doğruladı ve kabinede 3-5 bakanın değişeceğini söyledi.

AK Parti kulislerinde uzun süredir konuşulan kabine değişikliği AK Parti'nin 4-6 Ekim 2019 tarihinde Kızılcahamam’da yapacağı 29. Değerlendirme ve İstişare Kampı sonrasına kaldı.

AK Parti'den bir yönetici, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine üyeleriyle ilgili performans raporlarını, kamuoyu yoklamalarını ve diğer kriterleri göz önünde tutarak bir sınırlı revizyon yapacağını yani 3-5 bakanı kapsayacağını belirtti.

Bu bakanların değişmeyeceği konuşuluyor

Kulislerde, kabine üyelerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un değişmeyeceği konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kaç ay önce kabine değişikliği sorusuna "Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız" demişti.