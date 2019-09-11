HABER /  POLİTİKA

AK Partili isimden kabine açıklaması! 3-5 bakan değişecek

23 Haziran seçimi sonrası Ak Parti'de kabine revizyonu yapılacağı iddiaları konuşuluyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Partili bir yönetici iddiaları doğruladı ve kabinede 3-5 bakanın değişeceğini söyledi.

AK Parti kulislerinde uzun süredir konuşulan kabine değişikliği AK Parti'nin 4-6 Ekim 2019 tarihinde Kızılcahamam’da yapacağı 29. Değerlendirme ve İstişare Kampı sonrasına kaldı.

AK Parti'den bir yönetici, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine üyeleriyle ilgili performans raporlarını, kamuoyu yoklamalarını ve diğer kriterleri göz önünde tutarak bir sınırlı revizyon yapacağını yani 3-5 bakanı kapsayacağını belirtti.

Bu bakanların değişmeyeceği konuşuluyor

Kulislerde, kabine üyelerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un değişmeyeceği konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kaç ay önce kabine değişikliği sorusuna "Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız" demişti.

İlgili Haberler
AK Parti kabine değişikliği ile çalkalandı! Selvi kulis bilgisini patlattı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet ettiği 30 belediye başkanı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yargıtay MİT TIR'ları davasının gerekçeli kararını açıkladı: Hükümet ve MİT'i hedef aldı
Bülent Arınç Kaftancıoğlu ve Türk sözleri sonrası ihraç edilecek mi? Sevilay Yılman yazdı
Bitlis'te dehşet veren kaza! 10 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı
Devlete en çok borcu olan şirketler açıklandı zirvedeki 50 firmaya bakın
Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi! Dolar/TL 5,80'e dayandı
Fehmi Koru'dan Ali Babacan yorumu! Medyada kendine yer bulması mucize
ÖNCEKİ HABERLER
Arda'nın Mutfağı aşure tarifi nasıl yapılır sıralı malzeme listesi
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konvoyunda kaza
Deniz Türüç frikik öncesi dua etti çektiği şut gol oldu
Yağmur Taktaş yaşı kaç Emre Mor DM'den ne yazdı bir bir ifşa etti!
Yağmur Taktaş kaç yaşında Emre Mor DM'den 'yürüdü' olay olsu
11 Eylül evde bakım parası yatan iller 3 il listeye girdi
Yorumlar 9 yorum