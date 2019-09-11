Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet ettiği 30 belediye başkanı

Görevden alınan Mardin, Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanları‘nın yerine ise başkanlığa atanan valiler katılacak. Toplantıda büyükşehirlerin sorunlarının, yerel yönetimlerin çalışmalarının ele alınması, bu doğrultuda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Türkiye'de son yapılan yerel seçimlerde; 30 büyükşehirden 15'ini AK Parti, 11'ini CHP, 1'ini MHP kazandı. HDP ise 3 büyükşehiri kazandı ancak 19 Ağustos'ta başkanlar görevlerinden uzaklaştırıldı. İşte büyükşehirler ve başkanları...