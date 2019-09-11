Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet ettiği 30 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 30 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın davet ettiği başkanlar arasında CHP'li başkanlar da var. CHP'li önemli isimler toplantıya katılacaklarını açıklamıştı.
Saat 13.00'te başlayacak toplantıya, AK Partili büyükşehir belediye başkanlarının yanı sıra aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 11 CHP'li belediye başkanıyla bir MHP'li başkan da katılacak.
Görevden alınan Mardin, Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanları‘nın yerine ise başkanlığa atanan valiler katılacak. Toplantıda büyükşehirlerin sorunlarının, yerel yönetimlerin çalışmalarının ele alınması, bu doğrultuda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
Türkiye'de son yapılan yerel seçimlerde; 30 büyükşehirden 15'ini AK Parti, 11'ini CHP, 1'ini MHP kazandı. HDP ise 3 büyükşehiri kazandı ancak 19 Ağustos'ta başkanlar görevlerinden uzaklaştırıldı. İşte büyükşehirler ve başkanları...
Adana-Zeydan Karalar(CHP)
Gaziantep-Fatma Şahin(AK Parti)