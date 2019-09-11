HABER /  EKONOMİ

Çin vergiden muaf tutacağı ABD ürünlerini açıkladı

Demirören Haber Ajansı

Çin, ABD’den ithal ettiği madeni yağlar, peynir altı suyu, mısır, soya fasulyesi ve domuz etinden ek gümrük vergisi alınmayacağını duyurdu.

Çin, ABD’nin en değerli tarım ürünleri arasında olan soya fasulyesi ve mısırın en büyük ithalatçısı.

Muafiyet 17 Eylül'de yürürlüğe girecek ve 16 Eylül 2020'ye kadar bir yıl süreyle geçerli olacak. Bakanlık, internet sitesinde yayınlanan gümrük vergisinden muaf tutulacak ürünlerin listesinde yer alan ürünlerin, "ABD Section 301 önlemlerine karşı önlem olarak" Çin'in ABD mallarına getirdiği ilave gümrük vergilerine tabi olmayacağını belirtti.

Çin Dışişleri Bakan sözcüsü Geng Shuang açıklanan listenin Ekim ayında gerçekleşecek olan ticaret görüşmeleri öncesi “jest” ve “iyi niyet” göstergesi olduğunu belirtti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Zülfü Livaneli'den yeni parti açıklaması! Ali Babacan'ın partisine katılacak mı?
AK Partili isimden kabine açıklaması! 3-5 bakan değişecek
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin kaderi belli oldu
Yargıtay MİT TIR'ları davasının gerekçeli kararını açıkladı: Hükümet ve MİT'i hedef aldı
Bülent Arınç Kaftancıoğlu ve Türk sözleri sonrası ihraç edilecek mi? Sevilay Yılman yazdı
Bitlis'te dehşet veren kaza! 10 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı
ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'de ilk yarıda 2 bin 868 mağaza kepenk kapattı
Oktay Usta aşure tarifi yapılışı sırayla hangi malzemeler konur?
Niğde'de kavgalı olduğu anne ve oğlunu öldüren zanlı ormanda yakalandı
Aşure yapılırken okunacak dua hangisi aşure başında okunacak dua
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: İyi bir futbolla kazanmak istiyoruz
Nazife Oğlakçıoğlu kimdir kaç yaşında Bekir Aksoy'un yeni eşi
Yorumlar