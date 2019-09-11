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Netenyahu'dan şok açıklama Suudi Arabistan olağanüstü toplantıya çağırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin "ilhak edileceği" açıklaması tepki çekti. Suudi Arabistan, İslam İşbirliği Teşkilatı'na konuyu görüşmek için olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "ilhak edileceği" yönündeki açıklaması konuşuluyor. 

Şiddetli kınama

Tepki çeken açıklamalara ilk tepki ABD'nin sözünden çıkmamakla eleştirilen Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi Arabistan'dan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun açıklamasının şiddetle kınandı.

İsrail açıklamasının tamamen geçersiz olduğu, Filistin halkına yönelik ciddi tehlike taşıdığı, BM Antlaşması, uluslararası hukuk ilkeleri ve normlarının açıkça ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Netanyahu'nun söz konusu açıklamasının kalıcı ve adil bir barış için harcanan tüm çabaları çökerteceği ifade edilen açıklamada, İsrail'in emrivaki dayatma girişimlerinin Filistin halkının sabit ve koruma altındaki haklarını yok edemeyeceği vurgulandı.

Bakanlar düzeyinde toplantı çağrısı

Tüm ülkelerden, uluslararası kurum ve kuruluşlardan Netanyahu'nun açıklamasını kınamaları ve reddetmeleri istenilen açıklamada, İİT'ye de dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı çağrısında bulunuldu.

Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhakı" için ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirilen planın "eşi görülmemiş bir fırsat" olduğunu iddia etmişti. Netanyahu ayrıca, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içerisinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirmişti.

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