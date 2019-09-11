Zülfü Livaneli'den yeni parti açıklaması! Ali Babacan'ın partisine katılacak mı?

Ali Babacan'ın, 1994 yılında İstanbul seçimlerinde Erdoğan'a rakip olan ünlü sanatçı Zülfü Livaneli'yle görüştüğü ve Livaneli'nin Babacan'ı reddettiği iddia edildi. Livaneli'den açıklama geldi.
AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlıklarını hızlandıran Ali Babacan'nın partisiyle ilgili dün herkesi şaşırtacak bir iddia ortaya atıldı. Babacan'ın Zülfü Livaneli ile görüştüğü iddia edildi.
Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de katıldığı Ayşenur Arslan'ın programında yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan'ın Zülfü Livaneli ile görüştüğünü, Livaneli'nin bu teklifi kabul etmediğini söyledi.
Zülfü Livaneli'den açıklama
Livaneli'den bugün konuyla ilgili açıklama geldi. Livaneli sosyal paylaşım sitesi Twitter'da kısa bir açıklama yaparak kendisinin herhangi bir siyasi oluşumun içerinde yer almadığını ve bu yöndeki taleplerle ilgilenmediğini belirtti.
İşte Zülfü Livaneli'nin o açıklaması:
Son dönemlerde iletişim kanallarında çıkan haber ve yorumlar üzerine açıklama gereği doğmuştur:— Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) September 11, 2019
Her fırsatta doğrudan ve net olarak belirttiği gibi, Zülfü Livaneli, herhangi bir siyasi oluşumun içerinde yer almamakta ve bu yöndeki taleplerle de ilgilenmemektedir. (Yönetici)