Zülfü Livaneli'den yeni parti açıklaması! Ali Babacan'ın partisine katılacak mı?

Ali Babacan'ın, 1994 yılında İstanbul seçimlerinde Erdoğan'a rakip olan ünlü sanatçı Zülfü Livaneli'yle görüştüğü ve Livaneli'nin Babacan'ı reddettiği iddia edildi. Livaneli'den açıklama geldi.

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlıklarını hızlandıran Ali Babacan'nın partisiyle ilgili dün herkesi şaşırtacak bir iddia ortaya atıldı. Babacan'ın Zülfü Livaneli ile görüştüğü iddia edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de katıldığı Ayşenur Arslan'ın programında yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan'ın Zülfü Livaneli ile görüştüğünü, Livaneli'nin bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

Zülfü Livaneli'den açıklama

Livaneli'den bugün konuyla ilgili açıklama geldi. Livaneli sosyal paylaşım sitesi Twitter'da kısa bir açıklama yaparak kendisinin herhangi bir siyasi oluşumun içerinde yer almadığını ve bu yöndeki taleplerle ilgilenmediğini belirtti.

İşte Zülfü Livaneli'nin o açıklaması: