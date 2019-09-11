HABER /  GÜNCEL

Oktay Usta aşure tarifi yapılışı sırayla hangi malzemeler konur?

Aşure ayı başladı en kolay ve en lezzetli aşure için aşure tarifi arayışları hızlandı. Aşure günü 9 Eylül Pazartesi günü başladı. Peki aşure tarifi nasıl, Oktay Usta aşure tarifi sıralı malzeme ve videolu anlatım haberimizde.

Aşure gününün başlaması ile birlikte mutfaklarda son aşureyi yapma heyecanı başladı. Peki aşure nasıl yapılır? Aşure tariflerinden en çok aranan ve yapımı tercih edilen Oktay Usta'nın aşure tarifi. Peki aşure nasıl yapılır, Oktay Usta'nın aşure tarifi nasıldır? Öncelikle Oktay Usta'nın aşure tarifinin yapılışını anlatalım. Aşağıda aşurenin içine koyacağınız malzemelerin listesi de yer alıyor.

AŞURE YAPILIŞI: Akşamdan ıslağa koyduğunuz dövme, fasulye ve nohutu sabah suyunu süzerek düdüklü tencereye alın. Bir elmanın üzerine karanfilleri batırıp aşurenin içine atın.  Üzerine bir karışa yakın çıkacak kadar su ekleyin Kaynamaya başladıktan sonra kefini alıp,ağzını kapatın. En az bir buçuk saat altı kısık olarak pişirin Buğdayın iyice açılması lazım.Yoksa suyu özlü olmaz. Üzümleri bir cezveye alıp üzerine sıcak su koyun ve 5 dakika kadar kaynatın.

Bu sayede kirli suyunu verecek ve aşureyi mat bir renge dönüştürmeyecek. Bundan sonraki aşamada aşure sık sık karıştırılacak.Aksi halde hemencecik dip tutacaktır. Üzümleri tencereye,Portakal kabuklarıyla beraber ekleyip,beş dakika daha pişirin. Şimdi küçük doğradığınız ayva,incir ve kayısıyı ekleyin.

Bir çay bardağı kadar pekmezi şekeri ve çubuk tarçını bu esnada ilave edin. Şekeri azar azar katın.Miktarı damak tadınıza göre ayarlayın. 5 dakikada bu şekilde kaynadıktan sonra altını kapatın. İster sıcak ister soğuk,dilediğiniz gibi süsleyip servis yapın.

OKTAY USTA AŞURE YAPILIŞI VİDEOSU

AŞURE TARİFİ : MALZEMELER
2 su bardağı dövme buğday
Yarım su bardağı kuru fasulye
Yarım su bardağı nohut
50 gr.kuş üzümü
50 gr.izmir üzümü

 2-3 adet kuru incir
1 çay bardağı dut pekmezi
4-5 adet kuru kayısı (islimsiz,kayısı çiri)
Yarım portakal kabuğu
Yarım ayva
7-8 adet karanfil
1adet 10 cm. kadar çubuk tarçın
1 adet elma
Bir çay kaşığı tuz (tepeli olmasın,silmeden biraz fazla olsun)
Damak tadınıza göre şeker

AŞUREYİ SÜSLEMEK İÇİN

Fındık, Ceviz, Fıstık, Nar

SON DAKİKA HABERLERİ
Zülfü Livaneli'den yeni parti açıklaması! Ali Babacan'ın partisine katılacak mı?
AK Partili isimden kabine açıklaması! 3-5 bakan değişecek
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin kaderi belli oldu
Yargıtay MİT TIR'ları davasının gerekçeli kararını açıkladı: Hükümet ve MİT'i hedef aldı
Bülent Arınç Kaftancıoğlu ve Türk sözleri sonrası ihraç edilecek mi? Sevilay Yılman yazdı
Bitlis'te dehşet veren kaza! 10 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı
ÖNCEKİ HABERLER
Niğde'de kavgalı olduğu anne ve oğlunu öldüren zanlı ormanda yakalandı
Aşure yapılırken okunacak dua hangisi aşure başında okunacak dua
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: İyi bir futbolla kazanmak istiyoruz
Netenyahu'dan şok açıklama Suudi Arabistan olağanüstü toplantıya çağırdı
Eski CIA ajanının adaylık videosu aksiyon filmlerini aratmadı
Emine Beder aşure tarifi yapılışı malzemeler sırayla nasıl konur?
Yorumlar