Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de Ekrem İmamoğlu'nu yüzüne eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de büyükşehir belediye başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında İBB'den çıkartılan çalışanlara atıfta bulunarak Ekrem İmamoğlu'nu üstü kapalı bir dille eleştirdi.

Beştepe'de Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 29 şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı katıldı. Toplantıya HDP'li belediyelerin yerine kayyum olarak atanan isimler iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'den çıkartılan çalışanlara atıfla "Kapının önüne konan insanların ahı üzerinde ne siyaset, ne hizmet bina edilebilir" diyerek Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Erdoğan'ın açıklamaların öne çıkanlar şu şekilde;

-Siyasi olarak elbette farkı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz ama ülkemizin ve milletimizin çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum. Türkiye'ye karşı eleştirilere verilecek en büyük cevabımız bu özgürlük tablosudur. Seçim sürecindeki rekabeti meydanlarda bırakan, sandıktan çıkan iradeye herkesin teslim olduğu bu güzel manzara geleceğimizin de en büyük teminatıdır. Artık şehrinizdeki herkesin belediye başkanı olarak görev yapacağınıza inanıyorum.

Burada ortaya koyduğumuz fotoğrafı çok önemli görüyorum. Milletimizin bizlerden istediği görüntünün bu olduğuna eminim.

Başkanların partisine bakmadık

Tüm Bakanlarımız taleplerinizle ilgili değerlendirme yapmak üzere bizimle beraber. Nüfusumuzun 4'te 3'ü 30 büyükşehirde yaşıyor. Büyük bir sorumluluğun altına girmiş bulunuyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile devletin başı olma sıfatı yanında yürütmenin de temsilcisi konumuna gelmiş bulunuyoruz. Hizmet söz konusu olduğunda hiçbir belediye başkanının partisine bakmadık. Ne tür yatırıma ihtiyacı varsa gerekli desteği verdik.

Belediyelerin sorunları giderilecek

Neredeyse tüm belediyelerimiz mali sıkıntı yaşıyor. Tüm belediye başkanlarımızın tespitleri sonucunda bu sorunları giderebiliriz. Kanun değişikliği gereken konuları Mecliste, kararname gereken konuları Cumhurbaşkanlığında, diğer idari düzenlemeleri ilgili kurumlarımızda çalışabiliriz. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve partilerinin samimi destek vermeleridir. Göstereceğimiz ortak çaba milletimize umut verecek. Toplantımızın, hedeflediğimiz bu demokratik uzlaşmanın ilk adımı olmasını diliyorum.