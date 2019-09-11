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Otoyollarda hız sınırı 140'a mı çıkıyor? İçişleri Bakanlığından yeni açıklama

Anadolu Ajansı

Otoyollarda hız sınırının 140 kilometreye çıkarılacağı yönünde medyada çıkan haberler sonrası İçişleri Bakanlığı, yazılı açıklama yaparak konunun henüz çalışma aşamasında olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığından, hız sınırının artırılması konusunun henüz çalışma aşamasında olduğu ve tüm yönleriyle değerlendirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün bir radyo programındaki mülakatının ilgili bölümünde otoyollardaki standardın yükselmesi sonucu hız sınırının artırılması yönündeki değerlendirmesinin basın yayın kuruluşlarına yansıdığı hatırlatıldı.

Tüm yönleriyle değerlendiriliyor

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Söz konusu mülakatta Sayın Bakanımız, bu konunun değerlendirilmekte olduğunu, gelen talepler çerçevesinde yüzde 5'lik bir artış çerçevesinde çalışmanın yapılacağını belirtmesiyle söz konusu çalışmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerçekleştirileceğini ifade etmiştir. 'Hız limiti 140 kilometreye çıkarılıyor' şeklinde basına yansıyan haberlerin aksine, konunun henüz çalışma aşamasında olduğu ve tüm yönleriyle değerlendirildiği ifade edilmiştir."

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