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Cenk Tosun gurur veren listeye adını yazdırdı

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2020) elemelerinde en iyi performansı sergileyen futbolcu anketinde Cenk Tosun'a da yer verdi.

Cenk Tosun'un Türkiye'nin Moldova'yı 4-0 yendiği maçta sergilediği performans Avrupa'nın da gündeminde. Başarılı futbolunu iki golle süsleyen Tosun, anket listesine eklenri.

UEFA'nın şampiyonayla ilgili Twitter hesabından başlatılan ve "En iyi bireysel performans kimindi?" sorusunun yöneltildiği ankette, milli futbolcu Cenk Tosun'un yanı sıra Portekizli Cristiano Ronaldo, İngiliz Jadon Sancho ve Kosovalı Valon Berisha yer aldı. 

Anketin sonuçları yarın belli olacak.

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