Erdoğan ile CHP'li başkanların tokalaşma anı! Ekrem İmamoğlu ile Tunç Soyer'e dikkat

Külliye'deki görüşmede herkesin gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının üzerindeydi. Erdoğan, davet ettiği tüm başkanların elini tek tek sıktı. Bu sırada objektiflere tokalaşmak için sırada bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer böyle takıldı.