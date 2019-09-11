Erdoğan ile CHP'li başkanların tokalaşma anı! Ekrem İmamoğlu ile Tunç Soyer'e dikkat
ANKARA Beştepe Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehir belediye başkanlarıyla buluştu. O buluşmadan objektiflere yansıyan ilginç kareler vardı.
Külliye'deki görüşmede herkesin gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının üzerindeydi. Erdoğan, davet ettiği tüm başkanların elini tek tek sıktı. Bu sırada objektiflere tokalaşmak için sırada bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer böyle takıldı.
Erdoğan CHP'li başkanların bulunduğu kısma geldiğinde ilk elini uzatan Tunç Soyer oldu. Erdoğan ile Soyer'in tokalaşmasını sırada bekleyen Ekrem İmamoğlu böyle izledi.
Sonrasında sıra İmamoğlu'na geldi. Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç konuşmadan tokalaştılar. Külliyedeki konuşmasında Erdoğan, İmamoğlu'nu işten çıkarmalar sebebiyle eleştirip "Kapının önüne konan canları yanan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet bina edilebilir. Varsa birkaç kötü örnek bahane edilerek yüzlerce kişinin ekmeğiyle oynanması ne adalete ne insanlığa sığar" dedi.
Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile de böyle selamlaştı. Beştepe'deki davete 11'ini CHP'li, 1'ini MHP'li toplam 29 büyükşehir belediye başkanı katıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, mazereti dolayısıyla toplantıya katılamadı.