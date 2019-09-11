Temel Karamollaoğlu'ndan Diyarbakır'daki annelere destek!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır'daki annelerle ilgili açıklama yaptı. Karamollaoğlu; "annelerin bu duruşlarının karşılık bulmasını temenni ediyor, annelerin sonuna kadar arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Hicri takvime göre muharrem ayının içinde bulunulduğunu anımsatan Karamollaoğlu, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve ehlibeytten 72 kişinin Aşure Günü'nde acımasızca katledildiğini söyledi.

İslam coğrafyasının bugün de Kerbela'ya dönüştüğünü, her gün binlerce masum insanın kanının akıtıldığını ifade etti. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da zalimlerin ve kan dökenlerin hiçbir zaman hayırla anılmayacağını vurgulayan Karamollaoğlu, dünyanın seyrini değiştiren 11 Eylül 2001 saldırılarının İslam dünyasının Kerbela'ya döndüren önemli hadiselerden olduğunu kaydetti.

Annelerin evlat acısı her türlü tartışmanın üstündedir

Karamollaoğlu, demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 39 yıl geçtiğini hatırlatarak, Türkiye'nin bu tür kalkışma ile bir daha karşılaşmaması temennisinde bulundu. Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen annelerin başlattığı oturma eyleminin devam ettiğine işaret eden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

Bizim için annelerin evlat acısı her türlü tartışmanın üstündedir

"12 Eylül demek aslında o zaman içinde anaların çocuklarından koparılması demekti. Kimi gencimiz işkencede, kimi gencimiz darağacında can verdi. Bugün hala akıbeti meçhul olanlar var. Türkiye ne yazık ki yıllar boyu anaların yüreklerinde acının yoğun olduğu bir ülke durumunda. İşte bunun son örneği, Diyarbakır'da kaçırılan evlatları için eylem yapan anneler. Bizim için annelerin evlat acısı her türlü tartışmanın üstündedir. Bu sebeple Diyarbakır'da evlatları için mücadele eden annelerin bu duruşlarının karşılık bulmasını temenni ediyor, annelerin sonuna kadar arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Diyarbakır annelerinin acısını da cumartesi annelerinin acısını da yürekten paylaşıyorum

Karamollaoğlu, annelerin evlatları için yaptığı mücadeleyi en mukaddes mücadelelerden biri olarak gördüğünü belirterek, "Bu sebeple Diyarbakır annelerinin acısını da cumartesi annelerinin acısını da yürekten paylaşıyorum. Şairin dediği gibi, 'Ben öyle bilirim ki yaşamak, berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmak'. Bu duygu ve düşüncelerle evlatlarının akıbeti için mücadele eden bütün anneleri saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.