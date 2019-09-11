HDP önündeki eylemlerin sembol ismi Aysel Bozkurt aldığı haberle yıkıldı
HDP Diyarbakır İl Binası önünde 'oğlum dağa kaçırıldı' eylemi yapan ailelerden 'Başlarım sizin Kürdistan davanıza' diyerek sembol olan Aysel Bozkurt'un babası hayatını kaybetti. Babasının öldüğü haberini eylem sırasında alan Bozkurt fenalık geçirdi.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de HDP il binasına gelerek oturma eylemi başlatan ilk aile olan Şahap Çetinkaya'nın kardeşi hastanede hayatını kaybetti.
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Ölüm haberini eylem sırasında aldı
'Başlarım sizin Kürdistan davanıza' diyerek eylemin sembol ismi haline gelen Aysel Bozkurt, eylem sırasında babasının ölüm haberini alınca fenalaştı.
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'Çocuklarının dağa kaçırıldığı' iddiasıyla 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Şahap Çetinkaya'ya yeğeni Aysel Bozkurt da destek vermişti.
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Eylemin sembolü oldu
Bozkurt HDP'lilerle girdiği tartışmada "Başlarım sizin Kürdistan davanıza, sizin çocuğunuz hangi özel okulda okuyor, eşiniz hangi plajda" diyerek eylemin sembol ismi haline gelmişti.
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