Diriliş Ertuğrul oyuncusu Hanifi Koç HDP binası önünde eylem yapanlara destek verdi
Diriliş Ertuğrul'un oyuncusu Hanifi Koç, HDP binası önünde eylem yapan annelere destek verdi.
Geçtiğimiz sezonlarda reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'da Çavdar Obası Beyler Beyi Kaan Bey rolünü canlandıran oyuncu Hanifi Koç, Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da HDP binası önünde eylemlerine destek verdi.
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Eylemin 8. gününde de ailelerin eylemi devam ederken, bir destek ziyareti de Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncu Hanifi Koç, oldu.
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Hanifi Koç, "Bunu millete iyi bir gelecek olarak görüyorum. İnsanların ayaklanması, bu insanların feryadı Türk milletine bir şey söylüyor" dedi.
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Koç, “Biz bir bütünüz, tekiz, yekpareyiz. Artık terörün ülkemizde, şehirlerimizde olmasını istemiyoruz. Bu onun eseri. Bunu da başlatan Hacire annedir, Allah ondan razı olsun” diye konuştu.
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