Diriliş Ertuğrul oyuncusu Hanifi Koç HDP binası önünde eylem yapanlara destek verdi

Koç, “Biz bir bütünüz, tekiz, yekpareyiz. Artık terörün ülkemizde, şehirlerimizde olmasını istemiyoruz. Bu onun eseri. Bunu da başlatan Hacire annedir, Allah ondan razı olsun” diye konuştu.

Hanifi Koç'tan eylem yapan ailelere destek