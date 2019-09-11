MAGAZİN

'Diriliş Ertuğrul' oyuncusu Hanifi Koç’tan ailelere destek ziyareti

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da HDP binası önünde eylemleri 8. gününde devam ederken, bir destek ziyareti de Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncu Hanifi Koç'tan geldi.

HDP Diyarbakır İl Teşkilatı önünde çocuklarının dağa kaçırılması nedeniyle oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri devam ediyor. Eylem 8. gününe girerken, ailelere bir destek ziyareti de Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan oyuncu Hanifi Koç’tan geldi. Hanifi Koç, "Bunu millete iyi bir gelecek olarak görüyorum. İnsanların ayaklanması, bu insanların feryadı Türk milletine bir şey söylüyor" dedi.

Koç, “Biz bir bütünüz, tekiz, yekpareyiz. Artık terörün ülkemizde, şehirlerimizde olmasını istemiyoruz. Bu onun eseri. Bunu da başlatan Hacire annedir, Allah ondan razı olsun” diye konuştu. Oyuncu Hanifi Koç, daha sonra gazilerle görüşüp bir süre oturduktan sonra ayrıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
THY'de neler oluyor? İlker Aycı eşine villa aldı müşavirinin 40 ayrı maaşı var iddiası
Netenyahu'dan şok açıklama Suudi Arabistan olağanüstü toplantıya çağırdı
Mansur Yavaş alenen yalan mı söyledi? İşte tecavüz var dediği olay
Eski CIA ajanının adaylık videosu aksiyon filmlerini aratmadı
İstanbul'da öğretim üyesi damat kaynanasının böbreği ile hayata tutundu
Tekirdağ'da bağış adı altında rüşvet toplayan okul müdürü yakalandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Başkan Vahap Seçer’in koruma aracı kaza yaptı: 3 yaralı
Çocuklarını Odaya Kapatıp, Eşini Öldüren Kocaya Müebbet Hapis
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: İyi bir futbolla kazanmak istiyoruz
Bitlis'te dehşet veren kaza! 10 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı
MasterChef Türkiye 12. bölüm tanıtımı
Aşure yapılırken okunacak dua hangisi aşure başında okunacak dua
Avcılar'da İETT otobüsü 5 araca çarptı: 5 yaralı
Bekir Aksoy evlilikleri ilk eşi kimdir Nazife Oğlakçıoğlu ile evlendi