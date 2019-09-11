GÜNCEL

Başkan Vahap Seçer’in koruma aracı kaza yaptı: 3 yaralı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katılmak üzere Ankara’ya giden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in konvoyundaki koruma aracı kaza yaptı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Aksaray Ankara karayolu Topakkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Adana’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Mustafa Berkli idaresindeki 33 BKZ 35 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan danışman Yusuf Sahici ve bir kişi daha yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza mahallinde güvenlik tedbiri alarak inceleme yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise toplantıya katılmak üzere Ankara’ya devam etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Netenyahu'dan şok açıklama Suudi Arabistan olağanüstü toplantıya çağırdı
Mansur Yavaş alenen yalan mı söyledi? İşte tecavüz var dediği olay
Eski CIA ajanının adaylık videosu aksiyon filmlerini aratmadı
İstanbul'da öğretim üyesi damat kaynanasının böbreği ile hayata tutundu
THY'de neler oluyor? İlker Aycı eşine kıyak çekti müşavirinin 40 ayrı maaşı var
Tekirdağ'da bağış adı altında rüşvet toplayan okul müdürü yakalandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çocuklarını Odaya Kapatıp, Eşini Öldüren Kocaya Müebbet Hapis
Bitlis'te dehşet veren kaza! 10 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: İyi bir futbolla kazanmak istiyoruz
MasterChef Türkiye 12. bölüm tanıtımı
Avcılar'da İETT otobüsü 5 araca çarptı: 5 yaralı
Aşure yapılırken okunacak dua hangisi aşure başında okunacak dua
D-100'ü savaş alanına çeviren "makas" kazası kamerada
Bekir Aksoy evlilikleri ilk eşi kimdir Nazife Oğlakçıoğlu ile evlendi