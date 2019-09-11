Tuğba Ekinci masaj yaptırdığı anları sosyal medya hesabından yayınladı

Sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabı Instagram'dan masöre masaj yaptırdığı anları yayınladı. Ekinci, o anlarda ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek sözler söyledi.

Erkeklerin daha iyi masaj yapabildiğini iddia eden Tuğba Ekinci, masöre masaj yaptırdığı anlarda kadınların masaj yapmayı bırakmasını, beceremediklerini söylerken erkeklerin ise sırf kadın eli değmesi için masözlere masaj yaptırdıklarını söyledi.