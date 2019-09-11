DÜNYA

ABD Hava Kuvvetleri hipersonik roket kızağı test etti

ABD Hava Kuvvetleri, roket kızağı testinde kızağın saatte 10 bin 620 kilometre, saniyede yaklaşık 3 kilometre hız kat ettiği görüntüleri paylaştı.

Test, New Mexico'da bulunan Holloman Hava Kuvvetleri Üssü'nde gerçekleştirildi. Ses hızından 8 kat daha hızlı olan hipersonik roket kızağın ancak yakınlaştırarak kameraya alınabildiği kaydedildi. Hipersonik roket kızağının Londra'dan New York'a 30 dakika gibi bir sürede ulaşabileceği bildirildi. ABD Hava Kuvvetleri tarafından yayınlanan videoda, kamera hızı yarıya düşürülerek roket kızağını hareket halinde görüntüleri daha net görüldü. Görüntü, "Yapabilirsen beni yakala" mesajıyla paylaşıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Analist David Roche ticaret savaşlarının galibini açıkladı
THY'den öğrencilere büyük indirim müjdesi!
Eylem yapan anneleri hazmedemedi! PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan küstah çağrı
Ali Babacan ve Abdullah Gül yüzde 20 sınırı koydu iddiası Abdulkadir Selvi yazdı
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'de değişim sözleri: Bazı bünyelerde alerji oluşturur
Sebastian Kurz ırkçılığıncan vazgeçmiyor! Başörtüyle ilgili skandal vaat
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Polisin dur ihtarına uymayan rap sanatçısı Brian J. Quinones canlı yayında öldürüldü
Diyarbakır’da PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen Süleyman Çetinka’nın görüntüleri
Süleyman Turan nereli bilinmeyen ailesi ve gençlik filmleri
Deniz Türüç'ün gol öncesi ettiği dua kameralara yansıdı!
Anne ve oğlunu öldürdü kızını ağır yaraladı
Kylie Jenner ile sevgilisinden hayranlarını şaşırtan çıplak poz
İstanbul’da bir kadın evinde ölü bulundu
Süleyman Turan evli miydi eşi Candan Öncü ve kızı Beliz kimdir?