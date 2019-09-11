Polisin dur ihtarına uymayan rap sanatçısı Brian J. Quinones canlı yayında öldürüldü

Amerikalı RAP şarkıcısı Brian J. Quinones, polis tarafından dur ihtarına uymayınca beş el ateş edilerek öldürüldü.

SOSYAL MEDYA HESABINDA CANLI YAYINDAYDI

Amerika'nınMinneapolis şehrinde Cumartesi günü rap sanatçısı Brian J. Quinones, kırmızı ışıktageçtiği için polis anons yaparak arabasını kenara çekmesini söyledi. Rapçi durmak yerine kaçınca polisle aralarında kovalamaca başladı. Brian, kovalamaca anlarını Facebook hesabından canlı olarak yayınladı. Polis kendisini sıkıştırınca kaçamayacağını anlayan Brian arabasında elinde bıçakla inen Brian'a polis, bıçağı yere bırakmasını söyledi. Brian, bıçağı bırakmayınca polis kendisine beş el ateş ederek öldürdü.