Polisin dur ihtarına uymayan rap sanatçısı Brian J. Quinones canlı yayında öldürüldü
Polisin dur ihtarına uymayan ve güvenlik görevlilerine bıçak çeken rap sanatçısı Brian J. Quinones, beş el ateş edilerek öldürüldü. Şarkıcı o sırada sosyal medya hesabından canlı yayındaydı.
Amerikalı RAP şarkıcısı Brian J. Quinones, polis tarafından dur ihtarına uymayınca beş el ateş edilerek öldürüldü.
SOSYAL MEDYA HESABINDA CANLI YAYINDAYDI
Amerika'nınMinneapolis şehrinde Cumartesi günü rap sanatçısı Brian J. Quinones, kırmızı ışıktageçtiği için polis anons yaparak arabasını kenara çekmesini söyledi. Rapçi durmak yerine kaçınca polisle aralarında kovalamaca başladı. Brian, kovalamaca anlarını Facebook hesabından canlı olarak yayınladı. Polis kendisini sıkıştırınca kaçamayacağını anlayan Brian arabasında elinde bıçakla inen Brian'a polis, bıçağı yere bırakmasını söyledi. Brian, bıçağı bırakmayınca polis kendisine beş el ateş ederek öldürdü.