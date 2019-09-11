MAGAZİN

Haluk Levent İzmir konserinde direk dansı yaptı

Sanatçı Haluk Levent, İzmir'deki orman yangınına dikkat çekmek için konser düzenledi. Konserde direk dansı yapan Levent videoya, "Ne söz verdiysem o" notunu ekledi.

Kurucusu olduğu AHBAP ile yaptıkları çalışmalarla vatandaşın gönlünde taht kuran Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı video ile olay oldu. Haluk Levent, İzmir'de orman yangını için verdiği konserde direk dansı yaptı. Levent'in videosu kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"NE SÖZ VERDİYSEM O"

Ünlü sanatçı Haluk Levent videoya, "Ne söz verdiysem o. Direk dansı istemiştiniz alın size direk dansı... Yalnız 18 yaşından çocuklara izlettirmeyin" notunu ekledi. Görüntülerde Haluk Levent'in, sahnede bulunan demirlere tutunarak şarkı söylediği görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Analist David Roche ticaret savaşlarının galibini açıkladı
THY'den öğrencilere büyük indirim müjdesi!
Eylem yapan anneleri hazmedemedi! PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan küstah çağrı
Ali Babacan ve Abdullah Gül yüzde 20 sınırı koydu iddiası Abdulkadir Selvi yazdı
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'de değişim sözleri: Bazı bünyelerde alerji oluşturur
Sebastian Kurz ırkçılığıncan vazgeçmiyor! Başörtüyle ilgili skandal vaat
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ABD Hava Kuvvetleri hipersonik roket kızağı test etti
Polisin dur ihtarına uymayan rap sanatçısı Brian J. Quinones canlı yayında öldürüldü
Süleyman Turan nereli bilinmeyen ailesi ve gençlik filmleri
Diyarbakır’da PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen Süleyman Çetinka’nın görüntüleri
Deniz Türüç'ün gol öncesi ettiği dua kameralara yansıdı!
Kylie Jenner ile sevgilisinden hayranlarını şaşırtan çıplak poz
Anne ve oğlunu öldürdü kızını ağır yaraladı
Süleyman Turan evli miydi eşi Candan Öncü ve kızı Beliz kimdir?