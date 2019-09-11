MEDYA

Master Şef'te hile yapan Nalan elendi!

MasterChef yarışmasında geçen hafta Onur elenmişti, bu hafta elenen isim Nalan oldu. Elemede Eda ve Nalan'ın sabotaj itirafı inanılmazdı.

TV8'de Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'nin ikinci elemesi yapıldı. Kim elendi sorusunun yanıtını verecek olan elemeye ilk etapta kırmızı takımdan 2 isim kalmıştı. İkinci oyunu da kaybeden kırmızı takım 'sabotaj' itirafları ile sarsıldı.

İlk oyunda mavi takıma yenilen kırmızı takımda dokunulmazlığı Mustafa kazanmıştı. Mustafa eleme potasına Nalan'ı koyarken, takım oylamasında ise Orhan ve Eda'nın ismi çıktı. Orhan kendi paçasını kurtarıp Eda'yı elemeye çıkardı.

İkinci oyunda çay saati ile yarışan iki takımdan kaybeden yine kırmızı takım oldu. Hamur işlerinin yoğun olduğu yarışmada kırmızı takım tüm ümitlerini Eda ve Nalan'a bağladı. Yarışın sonunda kaybeden kırmızı takım, ortaya çıkan sabotaj itirafları ile sarsıldı.

MasterChef'ten kim elendi?

Nalan ve Eda ilk eleme adaylarıydı. Yenilen kırmızı takım ikinci dokunulmazlık oyununa çıktı. Dokunulmazlığı Batuhan aldı ve 'Üç oyunu kaybetmemizin sebebi sensin' diyerek Orhan'ı eleme adayı yaptı. 4 yarışmacının oynadığı eleme oyunundan sonra bu hafta MasterChef'e veda eden isim Nalan oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
THY'de neler oluyor? İlker Aycı eşine villa aldı müşavirinin 40 ayrı maaşı var iddiası
Netenyahu'dan şok açıklama Suudi Arabistan olağanüstü toplantıya çağırdı
Mansur Yavaş alenen yalan mı söyledi? İşte tecavüz var dediği olay
Eski CIA ajanının adaylık videosu aksiyon filmlerini aratmadı
İstanbul'da öğretim üyesi damat kaynanasının böbreği ile hayata tutundu
Tekirdağ'da bağış adı altında rüşvet toplayan okul müdürü yakalandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tuğba Ekinci masaj yaptırdığı anları sosyal medya hesabından yayınladı
Antalya'da eşini öldüren sanık: Bir başkasıyla çırılçıplak görünce dayanamadım
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: İyi bir futbolla kazanmak istiyoruz
Boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel’in yardım çığlığı
İstanbul Anadolu Adliyesindeki silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
Aşure yapılırken okunacak dua hangisi aşure başında okunacak dua
Şarkıcı Aylin Coşkun evlendi! 20 kiloluk gelinlik giydi
Bekir Aksoy evlilikleri ilk eşi kimdir Nazife Oğlakçıoğlu ile evlendi