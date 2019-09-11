Master Şef'te hile yapan Nalan elendi!

TV8'de Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'nin ikinci elemesi yapıldı. Kim elendi sorusunun yanıtını verecek olan elemeye ilk etapta kırmızı takımdan 2 isim kalmıştı. İkinci oyunu da kaybeden kırmızı takım 'sabotaj' itirafları ile sarsıldı.

İlk oyunda mavi takıma yenilen kırmızı takımda dokunulmazlığı Mustafa kazanmıştı. Mustafa eleme potasına Nalan'ı koyarken, takım oylamasında ise Orhan ve Eda'nın ismi çıktı. Orhan kendi paçasını kurtarıp Eda'yı elemeye çıkardı.

İkinci oyunda çay saati ile yarışan iki takımdan kaybeden yine kırmızı takım oldu. Hamur işlerinin yoğun olduğu yarışmada kırmızı takım tüm ümitlerini Eda ve Nalan'a bağladı. Yarışın sonunda kaybeden kırmızı takım, ortaya çıkan sabotaj itirafları ile sarsıldı.

MasterChef'ten kim elendi?

Nalan ve Eda ilk eleme adaylarıydı. Yenilen kırmızı takım ikinci dokunulmazlık oyununa çıktı. Dokunulmazlığı Batuhan aldı ve 'Üç oyunu kaybetmemizin sebebi sensin' diyerek Orhan'ı eleme adayı yaptı. 4 yarışmacının oynadığı eleme oyunundan sonra bu hafta MasterChef'e veda eden isim Nalan oldu.