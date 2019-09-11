Devlet Bahçeli yeni partiyle ilgili sert konuştu: Başka şansı olmayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzun süreden beri kurulacağı konuşulan yeni partilerle ilgili "Siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansı olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

“MYK-MDK Toplantısı” sonrasında açıklamalarda bulunan Bahçeli, "MHP ile AK Parti arasına çomak sokmaya heves eden marazi siyasetçilerin, terör sevici ve sicili lekeli şahsiyetlerin kumpasları tutmayacak." diyerek sert ifadeler kullandı.

HDP Diyarbakır İl Binası önünde 'oğlum dağa kaçırıldı' eylemi yapan aileler ile ilgili de açıklama yapan Bahçeli "Kandil'e terörist sevk zincirinin bir halkası olan terör kuryesi HDP'den analık şuurunun hesap sorması önemli bir gelişmedir." diye konuştu.

"İnanıyor ve ümit ediyoruz ki, Türkiye’nin temel ve acil meseleleri ortak akıl ve ortak iradeyle çözüme kavuşturulacaktır" diyen Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Yeni parti değerlendirmesi

-Cumhur İttifakı’nın yaşaması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yerleşip kurumsallaşması için üzerimize düşen her görev eksiksiz yerine getirilecektir. Cumhur İttifakı’nı gölgelemeye, kayyum atamasını sorgulamaya, MHP ile AK Parti arasına çomak sokmaya heves eden eski ve marazi siyasetçilerin, terör sevici ve sicili lekeli şahsiyetlerin kumpasları kesinlikle tutmayacaktır.

Ayrıca siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başkan şansı da olmayacaktır.

Güvenli bölge açıklaması

-Türkiye başının çaresi bakmalı, Fırat’ın doğusuna milli güç imkânlarıyla ansızın girmeli, huzur ve güvenliği tesis etmelidir.