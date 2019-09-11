Süleyman Özışık Devlet Bahçeli ile görüştü bomba İYİ Parti iddiası

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü ve çok konuşulacak İYİ Parti iddiasını köşe yazısında paylaştı.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık ve Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Genel merkezdeki iki saatlik görüşmenin izlenimlerini "Size bir sır vereceğim" başlıklı yazısında aktaran Süleyman Özışık, siyaset kulislerini dalgalandıracak bir duyumu okurlarıyla paylaştı.

Ankara'da bazı siyasi parti temsilcileriyle konuştuğunu söyleyen Özışık, yazısında şu ifadelere yer verdi:

İYİ Parti orta vadede Cumhur İttifakı'na dahil olabilir

"AK Parti'den kopanlar parti kurduktan sonra Ankara'da hiç kimsenin aklına hayaline gelmeyen gelişmeler yaşanabilir. Bu partiler kurulduktan sonra yanımıza gelecekler ve ittifakımıza dâhil olacaklar" diye düşünen muhalefet partileri fazla heyecan yapmazsa iyi olur diye düşünüyorum.

Hatta...

İsminin HDP ile yan yana anılmasından dolayı rahatsızlık duyan İYİ Parti'nin orta vadede Millet İttifakı'ndan ayrılması ve Cumhur İttifakı'na dâhil olması da kimseyi şaşırtmasın!..

Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Meral Akşener’in 30 Ağustos resepsiyonunda bir araya gelmeleri ve samimi bir sohbet sergilemeleri nedeniyle söylemiyorum bunu. Öğrendiğim ve doğruya yakın olduğunu tahmin ettiğim bazı duyumlar var.

Şimdilik bu kadarını söylüyorum!"

Süleyman Özışık'ın yazısının tamamı