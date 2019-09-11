Davutoğlu'ndan yeni parti için kritik hamle! Eski AK Partili vekilleri ve il başkanlarını topladı

AK Parti'nin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk ettiği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti kurma çalışmalarını hız verdi. Davutoğlu, Ankara'da eski AK Parti milletvekilleri ve eski il başkanlarıyla toplantı yaptı.

Toplantıda AK Parti'den gelen tebligatlar, tebligatlara yanıt verilip verilmeyeceği, yazılı savunma yapılıp yapılmayacağı konusunda değerlendirme yapıldığı ifade edildi.

Toplantıda, partileşme süreci de masaya yatırıldığı belirtildi.

Parti binası tuttu deniyor

Fox TV, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekim ayında kuracağı partisi için, Ankara Beysukent'te 3 katlı bina tuttuğunu iddia etmişti.

Ne olmuştu?

2 Eylül'de toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısından ihraç kararları gelmişti. Toplantıdan Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın AK Parti'den kesin ihracı istenmesine dönük karar çıkmıştı.

Davutoğlu "AK Parti'yi hiç kullanmadık tabir olarak, biz arkadaşlarla AK Parti'nin AKP'lileştiğini düşünüyoruz" demişti.

"Böyle lafla tehdit olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'nun açıklamaları ile ilgili "Söyleyecekleri ne varsa söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarındakini ortaya dökmelerinde fayda var." ifadelerini kullanmıştı.