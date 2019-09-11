HABER /  POLİTİKA

Davutoğlu'ndan yeni parti için kritik hamle! Eski AK Partili vekilleri ve il başkanlarını topladı

AK Parti'nin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk ettiği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti kurma çalışmalarını hız verdi. Davutoğlu, Ankara'da eski AK Parti milletvekilleri ve eski il başkanlarıyla toplantı yaptı.

Toplantıda AK Parti'den gelen tebligatlar, tebligatlara yanıt verilip verilmeyeceği, yazılı savunma yapılıp yapılmayacağı konusunda değerlendirme yapıldığı ifade edildi.

Toplantıda, partileşme süreci de masaya yatırıldığı belirtildi.

Parti binası tuttu deniyor

Fox TV, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekim ayında kuracağı partisi için, Ankara Beysukent'te 3 katlı bina tuttuğunu iddia etmişti.

Ne olmuştu?

2 Eylül'de toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısından ihraç kararları gelmişti. Toplantıdan Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın AK Parti'den kesin ihracı istenmesine dönük karar çıkmıştı.

Davutoğlu "AK Parti'yi hiç kullanmadık tabir olarak, biz arkadaşlarla AK Parti'nin AKP'lileştiğini düşünüyoruz" demişti.

"Böyle lafla tehdit olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'nun açıklamaları ile ilgili "Söyleyecekleri ne varsa söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarındakini ortaya dökmelerinde fayda var." ifadelerini kullanmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hamile olan Ceren Kaplakarslan tekme ve silahla dövüldü! Rafet El Roman'ın eski eşi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Anayasa Mahkemesi 'Wikipedia yasağını' genel kurula sevk etti
Temel Karamollaoğlu'ndan Diyarbakır'daki annelere destek!
Mustafa Destici'den Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere destek! HDP'ye ateş püskürdü
Mansur Yavaş alenen yalan mı söyledi? İşte tecavüz var dediği olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de Ekrem İmamoğlu'nu yüzüne eleştirdi
Otoyollarda hız sınırı 140'a mı çıkıyor? İçişleri Bakanlığından yeni açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert Batı Şeria tepkisi!
Nazife Oğlakçıoğlu kimdir kaç yaşında Bekir Aksoy'un yeni eşi
Aydın’da incir üreticisi şokta! Son yılların en kaliteli ürünü kimse yüzüne bakmıyor
AÖL sonuçları açıklanıyor MEB AÖL sonuçları ne zaman bilgisi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo: Savaşçı kimliğim ailemden geliyor
2020 ÖSYM sınav takvimi KPSS/LYS/YKS/ALES sınav tarihleri ne zaman?
Yorumlar 6 yorum