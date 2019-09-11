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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert Batı Şeria tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı tarafından, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Batı Şeria'nın ilhakına yönelik vaatlerine sert tepki gösterildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, 17 Eylül’de gerçekleştirilecek genel seçimleri kazandığı takdirde Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi ile yasadışı yerleşimleri ilhak edeceği yönündeki beyanları İsrail’in on yıllardır devam eden işgalinin ve hukuk tanımaz uygulamalarının yeni bir tezahürüdür. Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez.

Türkiye, kardeş Filistin halkının yanında durmaya devam edecek

Tüm uluslararası toplumu İsrail’in uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını pervasızca ayaklar altına alması karşısında sessiz kalmayıp, en güçlü şekilde tepki vermeye çağırıyoruz. Türkiye, kardeş Filistin halkının yanında durmaya ve Filistin Devleti’nin haklı bağımsızlık mücadelesini tüm gücüyle desteklemeye devam edecektir.

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