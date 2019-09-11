ORC seçim anketi! Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun oyu bomba

TÜRKİYE'nin gündemine girmeye hazırlanan iki yeni partiyle ilgili ORC araştırma şirketi bir anket yaptı. 'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' sorusunu deneklere yönelten ORC, 'Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun oy oranını da araştırdı. Gündeme oturan anketteki veriler şöyle: