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EYT'lilere güzel haber! Erdoğan talimatı verdi! Formül bulunacak

Toplumunun kanayan bir yarası olarak karşımızda duran, emeklilikte yaşa takılanlar, kısa adıyla EYT sorunu için çok önemli bir gelişme yaşandı.

Ülkemizde milyonlarca insanın uzun yıllardır sorunu olan EYT ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiği ortaya çıktı.

NTV yayınında konuşan TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, bu konuda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu.

Erdoğan'dan EYT talimatı

Kılıç şunları söyledi:

"Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. 

Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

6.3 milyon kişiyi ilgilendiriyor

"Emeklilikte yaşa takılanlar" için kısaltma olarak kullanılan EYT, emeklilik hakkını işe girdikleri yıl itibarıyla kazanmış ancak emekli maaşını alamayan kişiler için yapılan bir tanımdır. Mevcut yasa ile birlikte bu kişiler SGK'nın ilettiği yaşta emeklilik maaşı alabiliyorlar. Bu durum Türkiye'de yaklaşık 6.3 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

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