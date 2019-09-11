Tahliye kararı sonrası avukatları Selahattin Demirtaş için mahpusluk başvurusu yaptı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, mahkemenin verdiği tahliye kararı sonrası harekete geçerek mahpusluk başvurusu yaptı. Talep kabul edilirse Demirtaş tahliye edilecek.

Demirtaş, tutuklu yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi 2 Eylül tarihinde Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsü'nde görülen dava duruşmasında mahkeme tahliye kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Eylül tarihinde ise karara itirazda bulundu. Ancak Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan itirazı reddetmişti.

142 yıl hapis istemiyle yargılanıyor

"Örgüt kurma ve yönetme", "örgüt propagandası" ve "suç ve suçluyu övme" iddialarıyla Demirtaş hakkında 142 yıla varan hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alınmıştı. Demirtaş'ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davası, daha önce kendisi hakkında hazırlanan ve dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye gönderilen 31 fezlekenin toplamından oluşuyor.

Savcılık 2 konuda itiraz etti

Hemen ertesi gün harekete geçen Ankara Başsavcılığı ise Demirtaş hakkında verilen tahliye kararına iki gerekçeyle itiraz etmişti. Demirtaş'ın anayasal düzene karşı işlenen suçlardan yargılandığını bildiren savcılık, bu suçlarda kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde tutuklama tedbirinin uygulanabileceğini anımsatmıştı. Savcılık, örgüt üyeliği suçlarındaki ceza miktarına bakıldığında da tutuklamanın ölçülü bir tedbir olduğunu savunmuştu.