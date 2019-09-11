HABER /  SPOR

Galatasaray'da beklenen gelişme! Martin Linnes kadro dışı kaldı

İnternet Haber

Yeni sezona transfer bombalarıyla giren Galatasaray, takımdaki yabancı sayısının 15 olması nedeniyle Norveçli sağ bek Martin Linnes'i TFF'ye bildirmedi.

Geçen sezonu şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olması sebebiyle kadrosunu yıldız transferlerle doldurdu.  Michael Seri, Lemina, Andone, Nzonzi, Babel, Falcao gibi yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılılar, yabancı sınıra takıldı. 

Kadroda yer alan 15 yabancı futbolcu nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na 1 ismi çıkararak listesini gönderen Cim Bom'da o isim belli oldu. Sarı kırmızılıların Norveçli sağ bek oyuncusu Martin Linnes, yabancı sınırı nedeniyle kadroya alınmadı. 

İşte TFF'ye bildirilen liste şu şekilde:

İlgili Haberler
Michael Schumacher hayranlarına iyi haber Formula 1 efsanesi taburcu oluyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Şarkıcı Berkay-Arda Turan davası! Hapis cezasını duyunca çılgına döndü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yer Zonguldak! Belediye işçilerinden terörle mücadele gazisine asfalt dayağı
Devlet Bahçeli yeni partiyle ilgili sert konuştu: Başka şansı olmayacaktır
Yeni Şafak yazarı Özlem Albayrak istifa etti! Sebebi ise Canan Kaftancıoğlu eleştirisi
Tahliye kararı sonrası avukatları Selahattin Demirtaş için mahpusluk başvurusu yaptı
EYT'lilere güzel haber! Erdoğan talimatı verdi! Formül bulunacak
Süleyman Özışık Devlet Bahçeli ile görüştü bomba İYİ Parti iddiası
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Başbakanı Medvedev: Rusya'da yatırım iklimi zehirlendi
Türk ve ABD'li komutanlar ortak devriyede
Telefon diplomasisi! Erdoğan-Merkel görüşmesinde kritik konular vardı
EYT ne demek emeklilikte yaşa takılmak ne anlama geliyor?
Michael Schumacher hayranlarına iyi haber Formula 1 efsanesi taburcu oluyor
Bekir Aksoy evlilikleri ilk eşi kimdir Nazife Oğlakçıoğlu ile evlendi
Yorumlar