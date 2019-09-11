HABER /  DÜNYA

Rusya Başbakanı Medvedev: Rusya'da yatırım iklimi zehirlendi

Anadolu Ajansı

RUSYA Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rus ekonomisinin arzu edilen düzeyde büyümediğini belirterek, “Rusya’da yatırım iklimi, yaptırımlar nedeniyle yabancı yatırımlar açısından zehirlenmiş durumda.” dedi.

Medvedev, Rus devlet kanalı Rossiya 24’te yayınlanan Diyalog programında Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları nedeniyle küresel ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret eden Medvedev, “Bizim için hassas bir konu olan enerji talebi de düşüyor. Bu nedenle ekonomideki büyüme tahminlerimizi de tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Rus ekonomisine yönelik yaptırımların ise devam ettiğini anımsatan Medvedev, “Rus ekonomisi arzu edilen düzeyde büyümüyor. Rusya’da yatırım iklimi, yaptırımlar nedeniyle yabancı yatırımlar açısından zehirlenmiş durumda.” dedi.

Rusya’daki zorlu mevzuat ve engelleri özel sektör temsilcileriyle sürekli görüştüklerini anlatan Medvedev, “Yaptırımlar özellikle Rusya’daki bankacılık sektöründe sermaye ve mali akışlara yansıyor. Bu konular devamlı gündemimizde.” şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Eski CIA ajanı Kongre’ye aday oldu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bloomberg Billionaires Index dünyanın en zengin isimlerini açıkladı! Zirvede yine o isim Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Devlet Bahçeli yeni partiyle ilgili sert konuştu: Başka şansı olmayacaktır
Yeni Şafak yazarı Özlem Albayrak istifa etti! Sebebi ise Canan Kaftancıoğlu eleştirisi
Tahliye kararı sonrası avukatları Selahattin Demirtaş için mahpusluk başvurusu yaptı
EYT'lilere güzel haber! Erdoğan talimatı verdi! Formül bulunacak
Süleyman Özışık Devlet Bahçeli ile görüştü bomba İYİ Parti iddiası
Davutoğlu'ndan yeni parti için kritik hamle! Eski AK Partili vekilleri ve il başkanlarını topladı
ÖNCEKİ HABERLER
Türk ve ABD'li komutanlar ortak devriyede
Telefon diplomasisi! Erdoğan-Merkel görüşmesinde kritik konular vardı
EYT ne demek emeklilikte yaşa takılmak ne anlama geliyor?
Michael Schumacher hayranlarına iyi haber Formula 1 efsanesi taburcu oluyor
EYT son durum Erdoğan açıkladı emeklilikte yaşa takılanlara güzel haber
DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak ÖSYM net tarihi yayımladı
Yorumlar