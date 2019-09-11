Bloomberg Billionaires Index dünyanın en zengin isimlerini açıkladı! Zirvede yine o isim

Bloomberg Billionaires Index, 10 Eylül 2019 itibariyle dünyanın en zenginlerini açıkladı. En yüksek servete sahip ismin gelirinin düştüğü bilinmesine rağmen zirveden inmedi. 113 milyar dolar serveti ile dünya birincisi. İşte dünyanın en zengin 15 ismi.

15: ALICE WALTON

Toplam geliri: 51.4 milyar dolar

Ülke: ABD

Sektör: Perakende

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14: JIM WALTON

Toplam geliri: 52.8 milyar dolar

Ülke: ABD

Sektör: Perakende

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13: ROB WALTON

Toplam geliri: 52.8 milyar dolar

Ülke: ABD

Sektör: Perakende

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12: CARLOS SLİM

Toplam geliri: 52.8 milyar dolar

Ülke: Meksika

Sektör: Çeşitli

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