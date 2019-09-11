Bloomberg Billionaires Index dünyanın en zengin isimlerini açıkladı! Zirvede yine o isim
Bloomberg Billionaires Index, 10 Eylül 2019 itibariyle dünyanın en zenginlerini açıkladı. En yüksek servete sahip ismin gelirinin düştüğü bilinmesine rağmen zirveden inmedi. 113 milyar dolar serveti ile dünya birincisi. İşte dünyanın en zengin 15 ismi.
15: ALICE WALTON
Toplam geliri: 51.4 milyar dolar
Ülke: ABD
Sektör: Perakende
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14: JIM WALTON
Toplam geliri: 52.8 milyar dolar
Ülke: ABD
Sektör: Perakende
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13: ROB WALTON
Toplam geliri: 52.8 milyar dolar
Ülke: ABD
Sektör: Perakende
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12: CARLOS SLİM
Toplam geliri: 52.8 milyar dolar
Ülke: Meksika
Sektör: Çeşitli
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