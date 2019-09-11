EYT ne demek emeklilikte yaşa takılmak ne anlama geliyor?

EYT'liler yani emeklilikte yaşa takılanlar hakkında son haber Erdoğan'dan geldi. Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı. İşte EYT hakkında son haberler...

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili son durum merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı. EYT'liler hakkında beklenen güzel haber Erdoğan'dan geldi.

EYT'lilerle ilgili yeni gelişme yaşandı. NTV yayınında konuşan Prof. Dr. Cem Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı.

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili son durum merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı.

NTV yayınında konuşan TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, EYT konusunda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu.

Kılıç şunları söyledi: "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. 'Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var' dedi. Bir parça umutlandım. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILMAK NE DEMEK?

E-devlet platformunda (turkiye.gov.tr) 4A, 4B veya 4C hizmet dökümünüzdeki bilgilere göre “normal şartlarda ne zaman emekli olurum?” aracı iş gününüzü ve emekli olabileceğiniz yılı gösterir. Söz konusu araçta iş gününüzün emekli olabileceğiniz yaştan önce biteceğini görebilirsiniz. İşte emeklilikte yaşa takılmak buna deniyor. Yani emekli olmak için gerekli asgari iş gününü tamamladıktan sonra yasaya göre emekli olabileceğiniz yaşı beklemeniz gerekiyor.



EMEKLİLİKTE YAŞA TAKINLAR NE İSTİYOR?

Seslerini duyurmaya çalışan EYT'ler düzenledikleri online imza kampanyası ile özellikle erken emeklilik istemedikleriniz, 1999 yılında çıkan 4477 sayılı yasanın geriye doğru işletilmesi nedeniyle mahrum kaldıklarını belirttikleri haklarını geri istediklerini ifade ediyorlar. 19 Kasım 2018 itibari ile EYT online imza kampanyasına 70 binden kişi imza verdi.

TÜRKİYE'DE EMEKLİLİK YAŞI KAÇTIR?

Geçtiğimiz yıllar içinde emekli olabilmek için şart koşulan prim miktarı artırılmış ve emeklilik yaşı da ileri çekilmiştir. Peki şu an emeklilik yaşı kaçtır? İş gününü dolduranlar emekli olmak için kaç yaşına kadar beklemek durumundalar?

Türkiye’de sosyal güvenlikle ilgili değişen kanunlar nedeniyle şu an herkes için emeklilik şartları aynı değil. Emekli olacağınız yaş sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarihe ve cinsiyetinize göre farklılık gösteriyor: