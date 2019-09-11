DGS ek tercih kılavuzu boş üniversite kontenjan bilgisi ÖSYM

Üniversitelerin bir bir açılması ile birlikte binlerce öğrenci DGS ek yerleştirme işlemleri ne zaman başlayacak. Peki ÖSYM, DGS ek yerleştirme boş üniversite kontenjan listesini ne zaman yayımlayacak? DGS ek tercih döneminin 27 Eylül tarihinde başlayacağı tahmin ediliyor.

DGS ek tercih işlemleri ne zaman yapılacak ÖSYM DGS ek tercih kontenjan bilgisini ne zaman yayımlayacak araştırması başladı.

DGS ek tercihleri, ilk tercihlerle herhangi bir yere yerleşemeyen adayların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. DGS ek yerleştirme sürecinde, adaylar tercih kılavuzu ve boş kontenjanların erişime açılmasını bekliyor. İşte, DGS ek tercihleri hakkında merak edilen detaylar...

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirmeler için resmi bir tarih açıklaması yapmayan ÖSYM, geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 11-16 Ekim tarihlerinde ek tercih sürecini yayımlamıştı.

Bu bilgiler baz alındığında, bu yıl DGS üniversite kayıtlarının 13 Eylül tarihinde sona ereceği düşünülürse, ek tercih döneminin 27 Eylül tarihinde başlayacağı söylenebilir.

Konuya ilişkin detaylar belli oldukça internethaber'den okuyabilirsiniz.