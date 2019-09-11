Trabzonspor'da Ekuban depremi!

Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da çift kale maçta ikili mücadele sırasında Fernandes ve Ekuban sakatlık yaşadı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana milli oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı katılmadı.

- Sturridge ve Onazi takımdan ayrı

İngiliz futbolcu Daniel Sturridge ile uzun süreli sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ogenyi Onazi de pas çalışmasının ardından takımdan ayrıldı.

Bu oyuncular sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ile yan sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdü.

- Ekuban'ın ayak tarak kemiği kırıldı

Antrenmanın ikinci bölümünde yapılan çift kale maçta ikili mücadele sırasında Fernandes ve Ekuban sakatlık yaşadı.

Uzun süre tedavileri yapılan oyunculardan Fernandes, sekerek sahayı terk ederken, Ekuban ise sol ayak bileği sarılı şekilde takım arkadaşlarının yardımıyla sahadan ayrıldı. Yapılan kontrollerin ardından Caleb Ekuban'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Ganalı futbolcunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

- Milli oyuncular yarın katılacak

Trabzonspor’dan milli takıma giden futbolcular arasında yer alan Sörloth, Novak, Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak'ın Trabzon'a dönerek yarın takıma katılacakları bildirildi.

Bordo-mavili takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.