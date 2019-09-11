HABER /  SPOR

Trabzonspor'da Ekuban depremi!

Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da çift kale maçta ikili mücadele sırasında Fernandes ve Ekuban sakatlık yaşadı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana milli oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı katılmadı.

- Sturridge ve Onazi takımdan ayrı

İngiliz futbolcu Daniel Sturridge ile uzun süreli sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ogenyi Onazi de pas çalışmasının ardından takımdan ayrıldı.

Bu oyuncular sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ile yan sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdü.

- Ekuban'ın ayak tarak kemiği kırıldı

Antrenmanın ikinci bölümünde yapılan çift kale maçta ikili mücadele sırasında Fernandes ve Ekuban sakatlık yaşadı.

Uzun süre tedavileri yapılan oyunculardan Fernandes, sekerek sahayı terk ederken, Ekuban ise sol ayak bileği sarılı şekilde takım arkadaşlarının yardımıyla sahadan ayrıldı. Yapılan kontrollerin ardından Caleb Ekuban'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Ganalı futbolcunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

- Milli oyuncular yarın katılacak

Trabzonspor’dan milli takıma giden futbolcular arasında yer alan Sörloth, Novak, Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak'ın Trabzon'a dönerek yarın takıma katılacakları bildirildi.

Bordo-mavili takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Şehit eşlerine hakaret eden şahıs gözaltına alındı
İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı’yla toplantı açıklaması
ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü
Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'whatsapp' talimatı
11 Eylül'ün yıl dönümünde Trump'tan Taliban'a gözdağı
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması
Oğlu yaptığı menemeni beğenmeyince balkondan atladı
Samsun'da bir kişi başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu
Hakkâri'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Buse'nin şüpheli ölümü aileyi yasa boğdu
Aşure günü kaç gün sürer aşure günü bitiş tarihi ne zaman?
Yorumlar